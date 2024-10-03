В Амстердамі двоє невідомих підірвали банкомат: вибухом пошкодило 14 будинків

Один із будинків, як повідомили в поліції, непридатний до проживання, бо там винесло стіну.

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В Амстердамі, Нідерланди, стався загадковий інцидент. Двоє невідомих підірвали банкомат рано-вранці 3 жовтня. Про це повідомляє NL Times.

Сам банкомат рознесло на шматки. 14 будинків поруч сильно пошкодило. Щонайменше один – непридатний для проживання, повідомили місцеві чиновники. Поліція каже, що ніхто не постраждав.

В Амстердамі вибухнув банкомат Фото: Соцсети

Вибух стався близько 2:30 ранку. Вибух зніс стіну на сходовій клітці та розбив безліч вікон у сусідніх будинках. У будинку над банкоматом вилетіли двері і повністю зруйнована підлога. Тріщини також видно на стелі та стінах. Муніципалітет та відділення невідкладної допомоги з'ясовують, чи придатна будівля для проживання. Мешканці не могли потрапити до своїх домівок усю ніч, підтвердив представник поліції.

"Ви одразу думаєте про війну. І ті люди, які там мешкають, це сумно. Вони травмовані", — зауважила одна із мешканок району.

Очевидці повідомили, що чули дві гучні вибухи і бачили двох чоловіків у темному одязі, які тікали на скутері.

"Спочатку я подумав: це дуже незаконний феєрверк, але вибухи були для цього занадто гучними. Звук продовжував гуркотіти ще довгий час", — розповів Маартін Колк, який живе поруч, за його словами, він одразу подивився у вікно і побачив двох хлопців, один із яких був дуже високим.

В Амстердамі вибухнув банкомат Фото: Соцсети

Поліція викликала службу зі знешкодження вибухонебезпечних предметів Міністерства оборони для перевірки і видалення вибухових речовин. Після цього поліція розпочала розслідування.

Неясно, чи вдалося зловмисникам вкрасти якісь гроші з банкомату.

Нагадаємо, день тому, 2 жовтня, у Данії затримали трьох молодиків, яки приїхали зі Швеції та підірвали гранати біля посольства Ізраїлю в Копенгагені.