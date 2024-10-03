В Амстердаме двое неизвестных взорвали банкомат: взрывом повреждено 14 домов

Один из домов, как сообщили в полиции, непригоден к проживанию, потому что там вынесло стену.

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В Амстердаме, Нидерланды, произошел загадочный инцидент. Двое неизвестных взорвали банкомат рано утром 3 октября. Об этом сообщает NL Times.

Сам банкомат разнесло на куски. 14 домов рядом сильно повредило. По меньшей мере один — непригоден для проживания, сообщили местные чиновники. Полиция говорит, что никто не пострадал.

В Амстердаме взорвался банкомат Фото: Соцсети

Взрыв произошел около 2:30 утра. Взрыв снес стену на лестничной клетке и разбил множество окон в соседних домах. В доме над банкоматом вылетели двери и полностью разрушен пол. Трещины также видны на потолке и стенах. Муниципалитет и отделение неотложной помощи выясняют, пригодно ли здание для проживания. Жители не могли попасть в свои дома всю ночь, подтвердил представитель полиции.

"Вы сразу думаете о войне. И те люди, которые там живут, это печально. Они травмированы", — отметила одна из жительниц района.

Очевидцы сообщили, что слышали два громких взрыва и видели двух мужчин в темной одежде, которые убегали на скутере.

"Сначала я подумал: это очень незаконный фейерверк, но взрывы были для этого слишком громкими. Звук продолжал грохотать еще долгое время", — рассказал Маартин Колк, который живет рядом, по его словам, он сразу посмотрел в окно и увидел двух парней, один из которых был очень высоким.

В Амстердаме взорвался банкомат Фото: Соцсети

Полиция вызвала службу по обезвреживанию взрывоопасных предметов Министерства обороны для проверки и удаления взрывчатых веществ. После этого полиция начала расследование.

Неясно, удалось ли злоумышленникам украсть какие-то деньги из банкомата.

Напомним, день назад, 2 октября, в Дании задержали трех молодых людей, которые приехали из Швеции и взорвали гранаты возле посольства Израиля в Копенгагене.