Историческое событие. Ученые впервые наблюдали за саморазрушением звезды в реальном времени (видео)

Исследователи заявляют о прорыве в понимании того, как ведут себя крупные светила за мгновение до смерти.

Звезды во Вселенной взрываются примерно каждую секунду, но астрономам впервые удалось понаблюдать за тем, как именно это происходит. Об этом сообщает The Daily Mail.

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Команда американских исследователей из Северо-Западного университета (штат Иллинойс) и Университета Беркли (Калифорния) наблюдала за самоуничтожением красного сверхгиганта и превращениям его в сверхновую звезду с коллапсирующим ядром (типа II).

Прежде, до этого исторического события, считалось, что красные сверхгиганты не проявляют признаков будущих взрывов, но все же в этот раз ученые заметили яркое излучение, которое шло от звезды и за которым последовал взрыв.

"Это свидетельствует о том, что по меньшей мере ряд таких звезд претерпевает существенные изменения в своей внутренней структуре, что впоследствии ведет к выбросу газа за мгновение до взрыва", — отмечается в результатах исследования.

Винн Джейкобсон-Галан, который возглавляет исследование, назвал это прорывом в том, что касается понимания того, как ведут себя крупные звезды за мгновение до смерти.

"Мы впервые наблюдали, как взрывается красный сверхгигант", — сказал он, добавив, что предварительная активность перед взрывом никогда прежде не отмечалась у обычной сверхновой звезды II типа.

Ранее Фокус сообщал, что во Вселенной существует загадочная пустота диаметром 330 млн световых лет. Сообщается, что в эту необычную пустоту могли бы поместиться 3 300 галактик "Млечный Путь".