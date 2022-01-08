Історична подія. Вчені вперше спостерігали за саморуйнуванням зірки у реальному часі (відео)

Дослідники заявляють про прорив у розумінні того, як поводяться великі світила за мить до смерті.

Зірки у Всесвіті вибухають приблизно кожну секунду, але астрономам вперше вдалося спостерігати, як саме це відбувається. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Команда американських дослідників з Північно-Західного університету (штат Іллінойс) та Університету Берклі (Каліфорнія) спостерігала за самознищенням червоного надгіганта і перетворенням його на наднову зірку з ядром, що колапсує (типу II).

До цієї історичної події вважалося, що червоні надгіганти не виявляють ознак майбутніх вибухів, але все ж таки цього разу вчені помітили яскраве випромінювання, яке йшло від зірки і за яким стався вибух.

"Це свідчить про те, що щонайменше низка таких зірок зазнає суттєвих змін у своїй внутрішній структурі, що згодом веде до викиду газу за мить до вибуху", — наголошується в результатах дослідження.

Вінн Джейкобсон-Галан, який очолює дослідження, назвав це проривом у тому, що стосується розуміння того, як поводяться великі зірки за мить до смерті.

"Ми вперше спостерігали, як вибухає червоний надгігант", — сказав він, додавши, що попередня активність перед вибухом ніколи раніше не відзначалася у звичайної наднової зірки ІІ типу.

Раніше Фокус повідомляв, що у Всесвіті існує загадкова порожнеча діаметром 330 млн світлових років. Повідомляється, що в цю незвичайну порожнечу могли б поміститися 3 300 галактик "Чумацький Шлях".