Ученые разработали молекулу-щит, которая может моментально защитить от коронавируса

Ученые утверждают, что в отличие от обычной вакцины действие TriSb92 начинается сразу после его введения через нос. Однако срок действия препарата ограничивается 8 часами.

Исследователи из Хельсинкского университета разработали новую молекулу TriSb92, которая может инактивировать спайковый белок коронавируса и обеспечивает эффективную краткосрочную защиту от вируса. Об этом сообщается на сайте университета.

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Культуры клеток и исследования на животных показывают, что новая молекула защищает от коронавирусной инфекции в течение как минимум восьми часов даже в случаях высокого риска заражения. В отличие от вакцинной защиты, действие TriSb92 начинается сразу после его введения.

Во время испытаний на животных введение TriSb92 через нос обеспечивало защиту от инфекции в ситуации, когда все незащищенные мыши были инфицированы, сообщила первый автор исследования, научный сотрудник с докторской степенью Анна Мякеля.

Как действует TriSb92?

Молекула TriSb92 основана на совершенно новом техническом решении, разработанном в Финляндии для биологических препаратов. В исследовании, проведенном в Хельсинкском университете, этот раствор использовался для ингибирования функционирования шиповидного белка на поверхности вируса SARS-CoV-2.

"Нацеливание этого ингибирующего действия молекулы TriSb92 на участок шиповидного белка коронавируса, общего для всех вариантов вируса, позволяет эффективно подавлять способность всех известных вариантов, включая Омикрон, заражать людей", — объясняет Мякеля.

В исследованиях моделей вируса TriSb92 смог предотвратить даже распространение атипичной пневмонии, вируса, который угрожал нам в начале 2000-х годов.

"Другими словами, мы можем достаточно уверенно предположить, что будущие варианты SARS-CoV-2 и, возможно, даже совершенно новые коронавирусы, которые могут угрожать вызвать пандемии, восприимчивы к нему", — подтверждает Мякеля.

Препарат, который вводят назально, в будущем может служить своего рода биологической защитой от коронавирусной инфекции, которую распыляют на слизистые оболочки.

Средство не заменит вакцины

Мякеля работает в лаборатории профессора Калле Саксела в Хельсинкском университете. Саксела участвует в разработке финской назальной вакцины против коронавируса, которая, как ожидается, перейдет к клиническим испытаниям весной. Мякеля и Саксела подчеркивают, что TriSb92 не конкурирует с вакцинами, а представляет собой решение, дополняющее вакцины.

Они говорят, что эти типы молекул, которые предотвращают инфекции, не могут заменить вакцины для защиты населения от коронавирусной болезни.

Однако существует большая потребность в новых средствах усиления защиты, обеспечиваемой вакцинами.

"Особенно на ум приходят люди, чья иммунная система недостаточно сильно реагирует на вакцины. Сказав это, мы знаем, что новые варианты, особенно Омикрон, способны пугающе хорошо обходить даже эффективные реакции вакцины. Принимаемый перед любым социальным взаимодействием, TriSb92 может быть полезен людям, чья защита от вакцин по той или иной причине недостаточна. В зависимости от эпидемической ситуации, он также может принести пользу полностью вакцинированным лицам, если его вводить перед любой ситуацией, связанной с высоким риском заражения", — уверен Саксела.

Ранее Фокус писал, что таблетки от COVID-19 могут вызвать опасные мутации болезни. Вирусолог Уильям Хазелтин, ранее работавший в Гарвардском университете, допускает, что применение молнупиравира — препарата для лечения коронавирусной болезни, разработанного компанией Merck & Co., может привести к новым, более опасным мутациям коронавируса.