Вчені створили молекулу, яка може миттєво захистити від коронавірусу

Учені стверджують, що на відміну від звичайної вакцини, дія TriSb92 починається відразу після його введення через ніс. Проте термін дії препарату обмежується 8 годинами.

Дослідники з університету Гельсінкі розробили нову молекулу TriSb92, яка може інактивувати спайковий білок коронавірусу та забезпечує ефективний короткостроковий захист від вірусу. Про це повідомляє сайт університету.

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Культури клітин і дослідження на тваринах показують, що нова молекула захищає від коронавірусної інфекції протягом як мінімум восьми годин навіть у випадках високого ризику зараження. На відміну від вакцинного захисту, дія TriSb92 починається одразу після його введення.

Під час випробувань на тваринах введення TriSb92 через ніс забезпечувало захист від інфекції в ситуації, коли всі незахищені миші були інфіковані, повідомила перша авторка дослідження, наукова співробітниця з докторським ступенем Анна Мякеля.

Як діє TriSb92?

Молекула TriSb92 заснована на новому технічному рішенні, розробленому у Фінляндії для біологічних препаратів. У дослідженні, проведеному в університеті Гельсінкі, цей розчин використовували для інгібування функціонування шиповидного білка на поверхні вірусу SARS-CoV-2.

"Націлювання цієї інгібуючої дії молекули TriSb92 на ділянку шиповидного білка коронавірусу, загального для всіх варіантів вірусу, дозволяє ефективно пригнічувати здатність усіх відомих варіантів, включаючи Омікрон, заражати людей", — пояснює Мякеля.

У дослідженнях моделей вірусу TriSb92 зміг запобігти навіть поширенню атипової пневмонії, вірусу, який загрожував нам на початку 2000-х років.

"Іншими словами, ми можемо досить впевнено припустити, що майбутні варіанти SARS-CoV-2 і, можливо, навіть абсолютно нові коронавіруси, які можуть загрожувати викликати пандемії, сприйнятливі до нього", — підтверджує Мякеля.

Препарат, який вводять назально, у майбутньому може бути свого роду біологічним захистом від коронавірусної інфекції, яку розпорошують на слизові оболонки.

Засіб не замінить вакцини

Мякеля працює в лабораторії професора Калле Саксела в університеті Гельсінкі. Саксел бере участь у розробці фінської назальної вакцини проти коронавірусу, яка, як очікується, перейде до клінічних випробувань навесні. Мякеля та Саксела підкреслюють, що TriSb92 не конкурує з вакцинами, а є рішенням, що доповнює вакцини.

Вони кажуть, що ці типи молекул, які запобігають інфекціям, не можуть замінити вакцини для захисту населення від коронавірусної хвороби.

Однак існує велика потреба в нових засобах посилення захисту, що забезпечується вакцинами.

"Особливо на думку спадають люди, чия імунна система недостатньо сильно реагує на вакцини. Сказавши це, ми знаємо, що нові варіанти, особливо Омікрон, здатні лякаюче добре обминати навіть ефективні реакції вакцини. Приймається перед будь-якою соціальною взаємодією, TriSb92 може бути корисним людям, чий захист від вакцин з тієї чи іншої причини недостатній. Залежно від епідемічної ситуації він також може принести користь повністю вакцинованим особам, якщо його вводити перед будь-якою ситуацією, пов'язаною з високим ризиком зараження", — упевнений Саксела.

Раніше Фокус писав, що таблетки від COVID-19 можуть спричинити небезпечні мутації хвороби. Вірусолог Вільям Газелтін, який раніше працював у Гарвардському університеті, припускає, що застосування молнупіравіру – препарату для лікування коронавірусної хвороби, розробленого компанією Merck & Co., може призвести до нових, небезпечніших мутацій коронавірусу.