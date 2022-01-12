Путешествие на скорости 161 млн км/час: ученые рассказали, кто первым полетит к Проксиме Центавра

Перед тем, как к звездам полетит человек, ученые решили испытать все тяготы космического полета на "бессмертном" кандидате.

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, США предложили отправить к ближайшей звезде Проксима Центравра, которая входит в тройную звездную систему Альфа Центавра, "неубиваемых" тихоходок. Эти микроскопические восьминогие животные уже бывали в космосе. По словам ученых, их можно отправить к далеким звездам на небольшом космическом корабле используя мощные лазеры, которые будут установлены на Земле или Луне. При этом скорость полета составит 161 млн км/час. С помощью этого полета, ученые смогут узнать, как путешествие к звездам влияет на живых существ, сообщает Daily Mail.

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Тихоходки – это уникальные существа, которые могут выдерживать экстремально низкие и высокие температуры, высочайшее давление и даже ядерное облучение.

[ + – ] Тихоходка Фото: Daily Mail

В своей новой статье ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре предложили построить небольшие космические корабли, которые отправятся к Проксиме Центавра, которая находится, как и остальные звезды звездной системы Альфа Центавра примерно на расстоянии 4,36 световых года от Земли. Со скоростью 161 млн км/час эти корабли достигнут ближайших к нам звезд за 20 лет.

По словам Филипа Любина из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, космические корабли с тихоходками на борту будут приводиться в движение мощными лазерами, которые будут исходить из лазерной установки на Земле или Луне.

[ + – ] Космические корабли с тихоходками на борту будут приводиться в движение мощными лазерами, которые будут исходить из лазерной установки на Земле или Луне Фото: Daily Mail

"Эти космические корабли, размером с человеческую ладонь, полетят со скоростью, которая составляет около 30% скорости света. Это уникальный проект", — говорит Любин.

Согласно проекту ученых, все данные о влиянии межзвездного путешествия на тихоходок будут передаваться на Землю во время полета.

"Пока они будут лететь, тихоходки будут пребывать в состоянии анабиоза. Можно будет изучить их метаболизм, изменение физиологии, и эти данные можно будет использовать для дальнейших исследований межзвездных путешествий уже с участием человека", — говорит Джоэл Ротман, соавтор исследования.

Но, по словам ученых, пока этот эксперимент осуществить невозможно. Может быть это станет реальностью во второй половине 21 века. Тем не менее ученые из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре совместно с NASA ведут активную работу по изучению возможности межзвездных путешествий.

Исследователи говорят, что использование лазеров, которые зададут необходимую скорость полета космическому кораблю, вместо традиционного топлива, сможет решить проблему преодоления слишком больших расстояний до звезд.

Ученые из Австралийского национального университета сейчас ведут работу по созданию космического корабля нового типа, который будет выглядеть как большой парус. Лазеры, направленные с Земли помогут этому кораблю набрать необходимую скорость, которая позволит преодолеть расстояние в 4,36 световых года до звездной системы Альфа Центавра за 20 лет.

[ + – ] Ученые ведут работу по созданию космического корабля нового типа, который будет выглядеть как большой парус. Лазеры, направленные с Земли помогут этому кораблю набрать необходимую скорость для межзвездного полета Фото: Daily Mail

То, что человечество может построить межзвездный космический корабль, доказывает путешествие космических аппаратов "Вояджер", которые смогли покинут пределы Солнечной системы. Но аппаратам, которые летели со скорость более 56 тыс. км/час потребовалось для этого 40 лет. А чтобы долететь системы Альфа Центавра им нужно было бы потратить 80 тысяч лет.

"Мы постоянно стремился к чему-то новому, к новым исследованиям, в том числе и космоса. История человечества говорит о том, что нет ничего невозможного", — говорит Ротман.

Возвращаясь к тихоходкам, которых планируют первыми отправить к Звездам, то в 2019 году израильский космический аппарат с микроскопическими существами на борту совершил аварийную посадку на Луне. И ученые считают, что тихоходки до сих пор живы.

Напоминаем, что в этом году ученые уже стреляли тихоходками, чтобы проверить их выживаемость в космосе. Также исследователи обнаружили новый вид тихоходки, которая жила 16 млн лет назад.