Подорож на швидкості 161 млн км/год: учені розповіли, хто першим полетить до Проксими Центаври

Перед тим, як до зірок полетить людина, учені вирішили випробувати всі тяготи космічного польоту на "безсмертному" кандидаті.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі США запропонували відправити до найближчої зірки Проксима Центравра, яка входить у потрійну зіркову систему Альфа Центавра, "невбивних" тихоходів. Ці мікроскопічні восьминогі тварини вже бували в космосі. За словами вчених, їх можна відправити до далеких зірок на невеликому космічному кораблі, використовуючи потужні лазери, які будуть встановлені на Землі або Місяці. При цьому швидкість польоту становитиме 161 млн. км/год. За допомогою цього польоту вчені зможуть дізнатися, як подорож до зірок впливає на живих істот, повідомляє Daily Mail.

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Тихоходи – це унікальні істоти, які можуть витримувати екстремально низькі та високі температури, найвищий тиск і навіть ядерне опромінення.

[ + – ] Тихохід Фото: Daily Mail

У своїй новій статті вчені з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі запропонували побудувати невеликі космічні кораблі, які вирушать до Проксими Центаври, яка розташована, як і решта зірок зіркової системи Альфа Центавра, приблизно на відстані 4,36 світлових років від Землі. Зі швидкістю 161 млн км/годину ці кораблі досягнуть найближчих до нас зірок за 20 років.

За словами Філіпа Любіна з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі, космічні кораблі з тихоходами на борту будуть рухатися потужними лазерами, які виходитимуть з лазерної установки на Землі або Місяці.

[ + – ] Космічні кораблі з тихоходами на борту будуть рухатися потужними лазерами, які виходитимуть з лазерної установки на Землі або Місяці Фото: Daily Mail

"Ці космічні кораблі, розміром із людську долоню, полетять зі швидкістю, яка становить близько 30% швидкості світла. Це унікальний проєкт", — каже Любін.

Згідно з проєктом учених, усі дані про вплив міжзоряної подорожі на тихоходів передаватимуться на Землю під час польоту.

"Поки вони летітимуть, тихоходи будуть у стані анабіозу. Можна буде вивчити їхній метаболізм, зміну фізіології, і ці дані можна буде використовувати для подальших досліджень міжзоряних подорожей вже за участю людини", — говорить Джоел Ротман, співавтор дослідження.

Але, за словами вчених, поки що цей експеримент здійснити неможливо. Можливо, це стане реальністю в другій половині 21 століття. Тим не менше, учені з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі спільно з NASA ведуть активну роботу з вивчення можливості міжзоряних подорожей.

Дослідники кажуть, що використання лазерів, які зададуть необхідну швидкість польоту космічному кораблю замість традиційного палива, зможе вирішити проблему подолання занадто великих відстаней до зірок.

Учені з Австралійського національного університету наразі проводять роботу зі створення космічного корабля нового типу, який виглядатиме як велике вітрило. Лазери, спрямовані із Землі, допоможуть цьому кораблю набрати необхідну швидкість, яка дозволить подолати відстань у 4,26 світлових роки до зіркової системи Альфа Центавра за 20 років.

[ + – ] Учені проводять роботу зі створення космічного корабля нового типу, який виглядатиме як велике вітрило. Лазери, спрямовані із Землі, допоможуть цьому кораблю набрати необхідну швидкість для міжзоряного польоту. Фото: Daily Mail

Те, що людство може побудувати міжзоряний космічний корабель, доводить подорож космічних апаратів "Вояджер", які змогли покинути межі Сонячної системи. Але апаратам, які летіли зі швидкістю понад 56 тис. км/год, знадобилося для цього 40 років. А щоб долетіти до системи Альфа Центавра, їм потрібно було б витратити 80 тисяч років.

"Ми постійно прагнули чогось нового, нових досліджень, зокрема й космосу. Історія людства говорить про те, що немає нічого неможливого", — говорить Ротман.

Повертаючись до тихоходів, яких планують першими відправити до Зірок, то у 2019 році ізраїльський космічний апарат з мікроскопічними істотами на борту здійснив аварійну посадку на Місяці. І вчені вважають, що тихоходи й досі живі.

Нагадуємо, що цього року вчені вже стріляли тихоходами, щоб перевірити їхнє виживання в космосі. Також дослідники виявили новий вид тихоходів, який жив 16 млн років тому.