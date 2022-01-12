Нарушила основное правило. Астрономы обнаружили планету в форме мяча для регби

По мнению ученых, одним из возможных объяснений этого явления являются мощные приливные силы, но в этом предположении есть свои нюансы.

Благодаря естественной силе притяжения каждая планета имеет круглую форму. Однако астрономы нашли планету, которая нарушает это правило, пишет Screen Rant.

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Экзопланета, о которой идет речь, известна как WASP-103b. Она расположена в созвездии Геркулес и является более опасной версией Юпитера. По структуре она очень похожа на Юпитера, а также имеет в 1,5 раза больше массу, в 2 раза больший радиус и в 20 раз более высокую температуру.

И все бы ничего, если бы не довольно странная форма планеты. Иными словами, она деформирована.

Несмотря на то, что каждая планета обладает уникальными характеристиками, обычно у них всех есть одна общая черта: круглая форма. Гравитационные поля возникают в центре планеты и заставляют близлежащие материалы притягиваться к ней, в результате чего создается круглая форма, которая у нас ассоциируется со всеми планетами. Но в случае с WASP-103b несколько другая ситуация.

Эта планета выглядит как удлиненный овал (мало чем отличающийся от мяча для регби). По мнению ученых одним из возможных объяснений этого явления являются мощные приливные силы. На Земле приливы и отливы регулярно наблюдаются в океанах во многом благодаря Луне. У Солнца тоже есть своя собственная приливная сила, но оно так далеко от Земли, что влияние едва заметно.

С WASP-103b происходит противоположная ситуация. Благодаря своей плотной массе и чрезвычайно близкому расположению к родительской звезде (планета совершает оборот вокруг звезды менее чем за сутки), астрономы полагают, что интенсивные приливы от звезды постепенно растягивают планету, придавая ей такую необычную форму.

Но с этой гипотезой есть одна проблема. Природа этой звезды и WASP-103b предполагает, что орбитальный период планеты должен ускоряться, в результате чего она будет постепенно приближаться к звезде, что в конечном итоге, приведет к поглощению планеты звездой. Однако вместо этого WASP-103b имеет более длительный орбитальный период, и все дальше удаляется от своей звезды.

Иными словами, причина странной формы может быть не в приливах, а в чем-то другом, в том, что ученым пока неизвестно. Тем не менее, они не собираются останавливаться и будут проводить новые исследования для более детального изучения планеты.

Астрономы также надеются, что будущие миссии со спутником ЕКА "Хеопс" предоставят больше информации о WASP-103b, как и недавно запущенный космический телескоп Джеймса Уэбба.

Напомним, что ранее астрономы нашли экзопланету TOI-2257 b, имеющую довольно необычную орбиту и вращающуюся вокруг более холодной, чем наше Солнце звезды. Учитывая ее близкое расстояние от родительской звезды, она находится в зоне обитаемости, и там могла бы обитать жизнь.