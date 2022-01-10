Эксцентричная планета. В "зоне обитаемости" красного карлика обнаружен суб-Нептун

Ученым удалось обнаружить экзопланету, которая имеет необычную орбиту и вращается вокруг более холодной, чем наше Солнце звезды. Учитывая ее близкое расстояние от звезды-хозяина, она находится в зоне обитаемости, и там могла бы быть жизнь.

Исследователи из Бернского университета под руководством Николь Шанче заявили об открытии экзопланеты, которая вращается вокруг красного карлика за 35 дней и имеет необычную орбиту. Красные карлики – это маленькие холодные звезды. На планетах, которые вращаются вокруг них вода может существовать, когда эти планеты находятся намного ближе, чем в нашей Солнечной системе. Поэтому, учитывая небольшое расстояние от звезды, ученые предположили, что эта планета, под названием TOI-2257 b, находится в зоне обитаемости и там может быть жизнь, сообщает SciTechDaily.

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Экзопланеты подобные TOI-2257 b невозможно обнаружить в телескоп напрямую. Поэтому для их обнаружения используется транзитный метод – когда планета проходит на фоне своей звезды, у последней уменьшается яркость. Благодаря этому, ученые могут измерить точный орбитальный период планеты. Используя другие наблюдения, астрономы могут определить диаметр, плотность планеты и даже состав атмосферы. Эта планета является суб-Нептуном, планетой, которая имеет похожую массу или диаметр с Нептуном в нашей Солнечной системе.

Вокруг звезды за 35 дней

Планету TOI-2257 b сначала обнаружил космический телескоп TESS, который и занимается поиском экзопланет транзитным методом. Изначально ученые не могли разобраться с точным периодом обращения планеты вокруг красного карлика. Ее орбитальный период мог составлять 176, 88, 59, 44 или 35 дней.

Только с помощью обсерватории в Мексике ученым удалось установить точный период вращения планеты. Он составил 35 дней. Телескоп SAINT-EX специально создан для более подробного изучения красных карликов и их планет.

"Также с помощью этого телескопа нам удалось получить еще больше данных и о звезде, и самой планете", — говорит Николь Шанче.

[ + – ] Обсерватория SAINT-EX в Мексике Фото: SciTechDaily

Там могла бы быть жизнь, но…

Ученые выяснили, что планета TOI-2257 b вращается вокруг своей звезды на достаточно близком расстоянии, чтобы там была вода, а значит там могут быть условия для возникновения жизни. Но потом, во время дальнейшего изучения ученые узнали, что эта планета имеет в 2,2 раза больший радиус, чем Земля, она газообразная, там высокое атмосферное давление и это не способствует появлению жизненных форм. Также оказалось, что у планеты необычная орбита.

"Планета TOI-2257 b не имеет круговой концентрической орбиты", — говорит Николь Шанче. "Это самая эксцентричная планета, которая вращается вокруг холодной звезды из когда-либо обнаруженных. Для потенциальной жизни — это плохо. Хотя средняя температура на планете достаточно комфортная и меняется от -80°C до +100°C в зависимости от того, как далеко находится планета от звезды во время вращения по орбите".

Ученые полагают, что планета TOI-2257 b имеет такую орбиту потому, что на нее влияет планета-гигант, которая скрывается где-то рядом. Дальнейшие исследования помогут ее найти, говорят ученые.

[ + – ] Космический телескоп имени Джемса Уэбба Фото: NASA

Обнаруженная планета подходит для изучения новым космическим телескопом Уэбба, который уже развернул свое главное зеркало, но все еще летит к точке назначения – второй точке Лагранжа на расстоянии 1,5 млн км от Земли, где будет проводить наблюдения в том числе и за экзопланетами.

"Телескоп Уэбба сможет изучить планету TOI-2257 b чтобы найти, например, признаки водяного пара в ее атмосфере", — говорит Шанче.

Напоминаем, что астрономы впервые обнаружили магнитное поле у одной из экзопланет.