Ексцентричні планети. У "зоні проживання" червоного карлика виявлено суб-Нептун
Ученим вдалося виявити екзопланету, яка має незвичайну орбіту і обертається навколо холоднішої, ніж наше Сонце, зірки. Враховуючи її близьку відстань від зірки-господаря, вона розташована в зоні проживання, і там могло би бути життя.
Дослідники з Бернського університету під керівництвом Ніколь Шанче заявили про відкриття екзопланети, яка обертається навколо червоного карлика за 35 днів та має незвичайну орбіту. Червоні карлики — це маленькі холодні зірки. На планетах, що обертаються навколо них, вода може існувати, коли ці планети розташовані набагато ближче, ніж у нашій Сонячній системі. Тому, враховуючи невелику відстань від зірки, учені припустили, що ця планета під назвою TOI-2257 b розташована в зоні житла і там може бути життя, повідомляє SciTechDaily.
Екзопланети подібні до TOI-2257 b неможливо виявити в телескоп безпосередньо. Тому для виявлення використовується транзитний метод – коли планета проходить на фоні своєї зірки, в останньої зменшується яскравість. Завдяки цьому вчені можуть виміряти точний орбітальний період планети. Використовуючи інші спостереження, астрономи можуть визначити діаметр, густину планети і навіть склад атмосфери. Ця планета є суб-Нептуном, планетою, яка має схожу масу або діаметр з Нептуном у нашій Сонячній системі.
Навколо зірки за 35 днів
Планету TOI-2257 спочатку виявив космічний телескоп TESS, який і займається пошуком екзопланет транзитним методом. Спочатку було неможливо розібратися з точним періодом обертання планети навколо червоного карлика. Її орбітальний період міг становити 176, 88, 59, 44 чи 35 днів.
Лише з допомогою обсерваторії в Мексиці вченим вдалося встановити точний період обертання планети. Він становив 35 днів. Телескоп SAINT-EX спеціально створений для докладнішого вивчення червоних карликів та їхніх планет.
"Також за допомогою цього телескопа нам вдалося отримати ще більше даних і про зірку, і про саму планету", — говорить Ніколь Шанче.
Там могло би бути життя, але…
Учені з'ясували, що планета TOI-2257 b обертається навколо своєї зірки на досить близькій відстані, щоб там була вода, а отже, там можуть бути умови для виникнення життя. Але потім, під час подальшого вивчення, учені дізналися, що ця планета має у 2,2 рази більший радіус, ніж Земля, вона газоподібна, там високий атмосферний тиск і це не сприяє появі життєвих форм. Також виявилося, що планета має незвичайну орбіту.
"Планета TOI-2257 b не має кругової концентричної орбіти", — каже Ніколь Шанче. Це найбільш ексцентрична планета, яка обертається навколо холодної зірки з будь-коли виявлених. Для потенційного життя — це погано. Хоча середня температура на планеті досить комфортна і змінюється від -80°C до +100°C залежно від того, як далеко розташована планета від зірки під час обертання по орбіті" .
Учені вважають, що планета TOI-2257 b має таку орбіту тому, що на неї впливає планета-гігант, яка ховається десь поруч. Подальші дослідження допоможуть її знайти, кажуть учені.
Виявлена планета підходить для вивчення новим космічним телескопом Вебба, який уже розгорнув своє головне дзеркало, але все ще летить до точки призначення – другої точки Лагранжа на відстані 1,5 млн км від Землі, де проводитиме спостереження навіть за екзопланетами.
"Телескоп Вебба зможе вивчити планету TOI-2257, щоб знайти, наприклад, ознаки водяної пари в її атмосфері", — говорить Шанче.
Нагадуємо, що астрономи вперше виявили магнітне поле в однієї з екзопланет.