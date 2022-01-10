Ексцентричні планети. У "зоні проживання" червоного карлика виявлено суб-Нептун

Ученим вдалося виявити екзопланету, яка має незвичайну орбіту і обертається навколо холоднішої, ніж наше Сонце, зірки. Враховуючи її близьку відстань від зірки-господаря, вона розташована в зоні проживання, і там могло би бути життя.

Дослідники з Бернського університету під керівництвом Ніколь Шанче заявили про відкриття екзопланети, яка обертається навколо червоного карлика за 35 днів та має незвичайну орбіту. Червоні карлики — це маленькі холодні зірки. На планетах, що обертаються навколо них, вода може існувати, коли ці планети розташовані набагато ближче, ніж у нашій Сонячній системі. Тому, враховуючи невелику відстань від зірки, учені припустили, що ця планета під назвою TOI-2257 b розташована в зоні житла і там може бути життя, повідомляє SciTechDaily.

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Екзопланети подібні до TOI-2257 b неможливо виявити в телескоп безпосередньо. Тому для виявлення використовується транзитний метод – коли планета проходить на фоні своєї зірки, в останньої зменшується яскравість. Завдяки цьому вчені можуть виміряти точний орбітальний період планети. Використовуючи інші спостереження, астрономи можуть визначити діаметр, густину планети і навіть склад атмосфери. Ця планета є суб-Нептуном, планетою, яка має схожу масу або діаметр з Нептуном у нашій Сонячній системі.

Навколо зірки за 35 днів

Планету TOI-2257 спочатку виявив космічний телескоп TESS, який і займається пошуком екзопланет транзитним методом. Спочатку було неможливо розібратися з точним періодом обертання планети навколо червоного карлика. Її орбітальний період міг становити 176, 88, 59, 44 чи 35 днів.

Лише з допомогою обсерваторії в Мексиці вченим вдалося встановити точний період обертання планети. Він становив 35 днів. Телескоп SAINT-EX спеціально створений для докладнішого вивчення червоних карликів та їхніх планет.

"Також за допомогою цього телескопа нам вдалося отримати ще більше даних і про зірку, і про саму планету", — говорить Ніколь Шанче.

[ + – ] Обсерваторія SAINT-EX у Мексиці Фото: SciTechDaily

Там могло би бути життя, але…

Учені з'ясували, що планета TOI-2257 b обертається навколо своєї зірки на досить близькій відстані, щоб там була вода, а отже, там можуть бути умови для виникнення життя. Але потім, під час подальшого вивчення, учені дізналися, що ця планета має у 2,2 рази більший радіус, ніж Земля, вона газоподібна, там високий атмосферний тиск і це не сприяє появі життєвих форм. Також виявилося, що планета має незвичайну орбіту.

"Планета TOI-2257 b не має кругової концентричної орбіти", — каже Ніколь Шанче. Це найбільш ексцентрична планета, яка обертається навколо холодної зірки з будь-коли виявлених. Для потенційного життя — це погано. Хоча середня температура на планеті досить комфортна і змінюється від -80°C до +100°C залежно від того, як далеко розташована планета від зірки під час обертання по орбіті" .

Учені вважають, що планета TOI-2257 b має таку орбіту тому, що на неї впливає планета-гігант, яка ховається десь поруч. Подальші дослідження допоможуть її знайти, кажуть учені.

[ + – ] Космічний телескоп імені Джеймса Вебба Фото: NASA

Виявлена планета підходить для вивчення новим космічним телескопом Вебба, який уже розгорнув своє головне дзеркало, але все ще летить до точки призначення – другої точки Лагранжа на відстані 1,5 млн км від Землі, де проводитиме спостереження навіть за екзопланетами.

"Телескоп Вебба зможе вивчити планету TOI-2257, щоб знайти, наприклад, ознаки водяної пари в її атмосфері", — говорить Шанче.

Нагадуємо, що астрономи вперше виявили магнітне поле в однієї з екзопланет.