Порушила головне правило. Астрономи виявили планету у формі м'яча для регбі

На думку вчених, одним із можливих пояснень цього явища є потужні припливні сили, але в цьому припущенні є свої нюанси.

Завдяки природній силі тяжіння кожна планета має круглу форму. Проте астрономи знайшли планету, яка порушує це правило, пише Screen Rant.

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Екзопланета, про яку йдеться, відома як WASP-103b. Вона розташована в сузір'ї Геркулеса і є більш небезпечною версією Юпітера. За структурою вона дуже схожа на Юпітера, а також має в 1,5 рази більшу масу, у 2 рази більший радіус і в 20 разів вищу температуру.

І все б нічого, якби не досить дивна форма планети. Іншими словами, її деформовано.

Незважаючи на те, що кожна планета має унікальні характеристики, зазвичай у них усіх є одна спільна риса: кругла форма. Гравітаційні поля виникають у центрі планети та змушують прилеглі матеріали притягуватися до неї, унаслідок чого створюється кругла форма, яка в нас асоціюється з усіма планетами. Але у випадку з WASP-103b дещо інша ситуація.

Ця планета виглядає як подовжений овал (який мало чим відрізняється від м'яча для регбі). На думку вчених, одним із можливих пояснень цього явища є потужні приливні сили. На Землі припливи та відливи регулярно спостерігаються в океанах багато в чому завдяки Місяцю. У Сонця теж є своя власна приливна сила, але так далеко від Землі, що вплив ледь помітно.

З WASP-103b відбувається протилежна ситуація. Завдяки своїй щільній масі та надзвичайно близькій прихильності до батьківської зірки (планета здійснює оберт навколо зірки менш ніж за добу), астрономи вважають, що інтенсивні припливи від зірки поступово розтягують планету, надаючи їй таку незвичайну форму.

Але з цією гіпотезою є одна проблема. Природа цієї зірки і WASP-103b припускає, що орбітальний період планети повинен прискорюватися, унаслідок вона поступово наближатися до зірки, що зрештою, призведе до поглинання планети зіркою. Однак натомість WASP-103b має більш тривалий орбітальний період, і все далі віддаляється від своєї зірки.

Іншими словами, причина дивної форми може бути не в припливах, а в іншому, у тому, що вченим поки невідомо. Проте вони не збираються зупинятися і будуть проводити нові дослідження для більш детального вивчення планети.

Астрономи також сподіваються, що майбутні місії зі супутником ЕКА "Хеопс" нададуть більше інформації про WASP-103b, як і нещодавно запущений космічний телескоп Джеймса Вебба.

Нагадаємо, що раніше астрономи знайшли екзопланету TOI-2257 b, що має досить незвичайну орбіту й обертається навколо холоднішої, ніж наше Сонце зірки. Враховуючи її близьку відстань від батьківської зірки, вона знаходиться в зоні проживання, і там могло б жити життя.