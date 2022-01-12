Релиз игры S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на декабрь 2022

Сотрудники GSC Game World сообщили, что им нужно больше времени для реализации всего задуманного, а также для того, чтобы "довести игру до нужного состояния".

Украинский разработчик компьютерных игр студия GSC Game World объявила о переносе релиза игры STALKER 2 на 8 декабря 2022 года. Соответствующий пост опубликован на официальном твиттер-аккаунте франшизы.

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STALKER 2 — что известно о проекте

Выход сиквела легендарной игры STALKER от украинских разработчиков, который должен был состояться 28 апреля 2022 года, студия отложила до конца года, поскольку создателям игры, по их словам, нужно больше времени для того, чтобы реализовать все задуманное и "довести игру до нужного состояния".

Три дня назад популярный блогер OLDboi на своем канале YouTube сообщил, что перенос релиза STALKER 2 связан с тем, что GSC Game World хотят собрать как можно больше предзаказов с игроков. По его словам, разработчики сообщат об этом до начала весны или первого показа геймплея. Он также добавил, что релиз тайтла для платформы PlayStation 5 можно ожидать от 3 до 7 месяцев после выхода основного релиза, то есть в середине следующего года, если опять же выход игры снова не перенесут.

Ранее сообщалось, что после показа трейлера игры STALKER. 2 пользователи сети возмутились тем, что в названии Heart of Chernobyl (Сердце Чернобыля) был использован перевод с русского языка "Чернобыль", а не с украинского "Чорнобиль". Кроме того сам трейлер тоже озвучен на русском языке, что тоже не понравилось некоторым геймерам.