Реліз гри STALKER 2 перенесли на грудень 2022 року

Співробітники GSC Game World повідомили, що їм потрібно більше часу для реалізації всього задуманого, а також для того, щоб "довести гру до потрібного стану".

Український розробник комп'ютерних ігор студія GSC Game World оголосила про перенесення релізу гри STALKER 2 на 8 грудня 2022 року. Відповідний пост опубліковано на офіційному твіттер-акаунті франшизи.

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STALKER 2 — що відомо про проєкт

Вихід сиквела легендарної гри STALKER від українських розробників, який мав відбутися 28 квітня 2022 року, студія відклала до кінця року, оскільки творцям гри, за їхніми словами, потрібно більше часу для того, щоб реалізувати все задумане та "довести гру до потрібного стану" .

Три дні тому популярний блогер OLDboi на своєму каналі YouTube повідомив, що перенесення релізу STALKER 2 пов'язане з тим, що GSC Game World хочуть зібрати якнайбільше попередніх замовлень із гравців. За його словами, розробники повідомлять про це до початку весни чи першого показу геймплею. Він також додав, що реліз тайтлу для платформи PlayStation 5 очікується від 3 до 7 місяців після виходу основного релізу, тобто в середині наступного року, якщо знову ж таки вихід гри знову не перенесуть.

Раніше повідомляли, що після показу трейлера гри STALKER. 2 користувачі мережі обурилися тим, що у назві Heart of Chernobyl (Серце Чорнобиля) було використано переклад із російської мови "Чернобыль", а не з української "Чорнобиль". Крім того, сам трейлер теж озвучений російською мовою, що теж не сподобалося деяким геймерам.