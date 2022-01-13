Некому лететь на Луну и Марс: в NASA почти не осталось астронавтов для будущих миссий

Согласно новому отчету исследовательского комитета NASA, агентству не хватит астронавтов для осуществления будущих масштабных космических проектов.

В отчете исследовательского комитета NASA сказано, что сейчас агентство располагает всего 44 астронавтами и это самый маленьких показатель, начиная с 1970-х годов. Набольшее количество астронавтов было в 2000 году – 150 человек, но многие уходят на пенсию, а также имеют другие важные задачи, такие как обучение новых астронавтов. Кстати, данный процесс занимает несколько лет и в отчете говорится, что для будущих исследований Луны, а потом и Марса нужно намного больше профессиональных покорителей космоса, которые к тому же должны обладать разными навыками, сообщает Space.

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Масштабная программа NASA "Артемида" предусматривает возвращение человека на Луну, создание там постоянной колонии, которая станет отправной точкой для полетов на Марс. Кстати, дебютный беспилотный полет самой мощной в мире ракеты Space Launch System, которая доставит первых с 1970 годов астронавтов на спутник Земли на борту космического корабля "Орион", запланирован уже на февраль 2022 года.

В отчете исследовательского комитета NASA сказано, что агентству нужно срочно принять меры по обучению новых астронавтов, иначе просто их количества не хватит ни для освоения Луны, ни для других космических проектов по освоению ближайшей Солнечной системы.

"После достижения своего пика почти в 150 астронавтов в 2000 году размер корпуса уменьшился и теперь составляет 44 человека, что является одним из самых маленьких показателей за последние 20 лет", — говорится в отчете.

Фото: New Atlas

Кроме выполнения своей непосредственной работы в космосе, астронавты работают в Центре управления полетами, занимаются обучением новых астронавтов и выступают в роли коммуникаторов между агентством и общественностью.

Проблема с нехваткой астронавтов связана с выходом на пенсию многих из них. Также в отчете сказано, что большинство подготовленных сейчас астронавтов нацелены исключительно на работу на Международной космической станции и может быть проблемой то, что они не готовы к работе в других условиях.

Для того, чтобы обучить астронавта необходимо минимум 2 года, и еще от 1 до 2 лет идет подготовка к полету. Поэтому исследовательский комитет предупреждает об увеличении количества обучаемых астронавтов, так как их недостаточно для выполнения будущих миссий, которые потребуют значительно большего количества кадровых ресурсов.

Несмотря на то, что NASA отобрало группу из 18 астронавтов, которые будут участвовать в программе "Артемида", в отчете предупреждают, что агентство может не успеть их подготовить к запланированным на 2024-й и в последующие годы полетам.

"Если не принять срочные меры, то это может привести к задержкам выполнения запланированных миссий", — говорится в отчете.

Также исследовательский комитет обращает внимание руководства NASA, что будущие покорители Луны должны будут иметь дополнительные профессиональные навыки, которые могут отличаться от необходимых для работы на МКС.

В руководстве NASA согласились со всеми рекомендациями и намерены решить этот вопрос в ближайшее время.