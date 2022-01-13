Нема кому летіти на Місяць і Марс: у NASA майже не залишилося астронавтів для майбутніх місій

Згідно з новим звітом дослідницького комітету NASA, агенції не вистачить астронавтів для здійснення майбутніх масштабних космічних проєктів.

У звіті дослідницького комітету NASA сказано, що зараз агентство має всього 44 астронавти і це найменших показник, починаючи з 1970-х років. Найбільша кількість астронавтів була у 2000 році – 150 осіб, але багато хто йде на пенсію, а також мають інші важливі завдання, такі як навчання нових астронавтів. До речі, цей процес займає кілька років, і у звіті йдеться, що для майбутніх досліджень Місяця, а потім і Марса потрібно набагато більше професійних підкорювачів космосу, які до того ж повинні мати різні навички, повідомляє Space.

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Масштабна програма NASA "Артеміда" передбачає повернення людини на Місяць, створення там постійної колонії, яка стане відправною точкою для польотів на Марс. До речі, дебютний безпілотний політ найпотужнішої у світі ракети Space Launch System, яка доставить перших із 1970-х років астронавтів на супутник Землі на борту космічного корабля "Оріон", запланований уже на лютий 2022 року.

У звіті дослідницького комітету NASA сказано, що агентству потрібно терміново вжити заходів щодо навчання нових астронавтів, інакше їхньої кількості просто не вистачить ні для освоєння Місяця, ні для інших космічних проєктів із освоєння найближчої Сонячної системи.

"Після досягнення свого піку майже в 150 астронавтів у 2000 році розмір корпусу зменшився й тепер становить 44 особи, що є одним із найменших показників за останні 20 років", — йдеться у звіті.

Фото: New Atlas

Крім виконання своєї безпосередньої роботи в космосі, астронавти працюють у Центрі управління польотами, займаються навчанням нових астронавтів і виступають у ролі комунікаторів між агентством і громадськістю.

Проблема з нестачею астронавтів пов'язана з виходом на пенсію багатьох із них. Також у звіті сказано, що більшість підготовлених зараз астронавтів націлені виключно на роботу на Міжнародній космічній станції і може бути проблемою, що вони не готові до роботи в інших умовах.

Для того, щоб навчити астронавта, необхідно щонайменше 2 роки, і ще від 1 до 2 років іде підготовка до польоту. Тому дослідницький комітет попереджає про збільшення кількості астронавтів, які навчаються, оскільки їх недостатньо для виконання майбутніх місій, які вимагають значно більшої кількості кадрових ресурсів.

Незважаючи на те, що NASA відібрало групу з 18 астронавтів, які братимуть участь у програмі "Артеміда", у звіті попереджають, що агентство може не встигнути їх підготувати до запланованих на 2024-й і наступні роки польотів.

"Якщо не вжити термінових заходів, то це може призвести до затримок виконання запланованих місій", — йдеться у звіті.

Також дослідницький комітет звертає увагу керівництва NASA, що майбутні підкорювачі Місяця повинні мати додаткові професійні навички, які можуть відрізнятися від необхідних для роботи на МКС.

У керівництві NASA погодилися з усіма рекомендаціями та мають намір вирішити це питання найближчим часом.