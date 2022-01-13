Ходили по Земле на 100 тыс. лет раньше: пересмотрен возраст самых ранних останков Homo Sapiens

В ходе нового датирования останков первого прямого предка современного человека ученые выяснили, что они намного старше, чем предполагалось.

До сих пор точно не известно, когда и где появились первые Homo sapiens, хотя археологические раскопки на юго-западе Эфиопии показывают, что предки нашего вида появились именно в Восточной Африке. Ученые из кембриджского университета провели новый анализ останков предка современного человека, которые обнаружили еще в 60-х годах прошлого века, показал, что предыдущие оценки их возраста не совпадают с новыми данными. Это предок человека был намного старше, чем считалось ранее, сообщает ScienceAlert.

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Отправной точкой, с которой можно начинать историю Homo Sapiens, ученые считают предка человека, останки которого обнаружили в 60-х годах 20 века в Ефиопии. Его назвали Омо I в честь близлежащей реки Омо.

Сначала ученые считали, что возраст останков составляет 130 тысяч лет. Через несколько десятилетий во время нового анализа исследователи предположили, что этому предку человека примерно 200 тысяч лет.

В результате нового исследования, ученые из Кембриджского университета выяснили, что останки Омо I оказались захоронены в вулканическом пепле, который, как показал анализ появился после извержения вулкана 230 тысяч лет назад.

[ + – ] Район в Эфиопии, где были найдены останки Омо I Фото: ScienceAlert

"Когда мы получили новые результаты, которые показали, что самый древний Homo sapiens из этого региона намного старше, я была очень взволнована", — говорит Селин Видаль из Кембриджского университета.

Новое исследование подтверждает, что Omo I является старейшим Homo sapiens в Африке. И хотя это говорит о том, что Эфиопия была колыбелью нашего вида более 230 000 лет назад, другие ранние люди уже жили в Африке в то время.

В 2017 году ученые объявили, что нашли останки древних людей в Марокко, возраст которых составляет от 280 до 350 тысяч лет.

Черепа этих ранних людей были более вытянутыми, чем у современного человека, а также эти люди имели более крупные зубы. Некоторые ученые предположили, что это были не Homo sapiens, а скорее "архаичный" вид человека, который распространился по Северной Африке до того, как наши более прямые предки прибыли туда.

"Мы считаем, что Восточная Африка является важным центром эволюции человека, но, где-то еще на континенте может скрываться еще более старый человек, такой же, как мы", — говорит Видаль.

Напоминаем, что ученые выяснили, почему Homo sapiens долго не мог завоевать Европу.