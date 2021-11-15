Одна неудача за другой. Ученые выяснили, почему Homo sapiens долго не мог завоевать Европу

Homo sapiens пытались заселить Европу несколько раз, но почему это им не удалось с первой попытки остается загадкой. Но есть несколько теорий.

Ученые пришли к выводу, что у современных людей было несколько неудачных попыток заселить Европу, прежде чем им наконец это удалось после выхода Homo sapiens из Африки десятки тысяч лет назад. Ученые в нескольких местах в Болгарии, Румынии и Чехии обнаружили останки предков современного человека, возраст которых оценивается в 40 — 50 тысяч лет, но анализ костей показал, что их генетические профили не имеют аналогов у современных европейцев, сообщает The Guardian.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Эти поселения вероятно создали ранние современные люди, но они не выжили, чтобы передать свои гены нам. Это утерянная генетическая линия нашего вида’, — говорит Крис Стрингер из Музея естественной истории в Лондоне.

"Их исчезновение может означать, что неандертальцы все еще преобладали в Европе в течение следующих нескольких тысяч лет, прежде чем Homo sapiens в конечном итоге, полностью захватили эту территорию", — утверждает Стрингер.

[ + – ] Неандерталец. Реконструкция Фото: wikipedia

Новое исследование

Современные люди впервые появились в Африке около 200 тысяч лет назад, а затем захватили всю планету, пока не вымерли остальные виды гомининов включая денисовцев в Азии и человека флоресского, вида карликовых людей, в Индонезии. Неандертальцы в Европе отступили перед натиском Homo sapiens и вымерли около 39 тысяч лет назад. Но новое исследование показывает, что предкам современного человека "завоевание" Европы далось очень нелегко. Несколько раз первые поселенцы Homo sapiens погибали по мере переселения на континент.

[ + – ] Пещера Zlatý Kůň в Чехии, археологическая стоянка Пештера-ку-Оасе в Румынии и пещера Бачо Киро в Болгарии Фото: Guardian

Ученые повторно изучили часть черепа и скелет женщины, останки которой нашли в пещере Zlatý Kůň в Чехии. Изначально считалось, что она жила 15 тысяч лет назад, но новый анализ показал, что ей не менее 45 тысяч лет и она самый старый из найденных представителей Homo sapiens в Европе. Также исследование показало, что у этой древней женщины нет генетической схожести с жителями современной Европы. Изучение останков ранних современных людей в археологической стоянке Пештера-ку-Оасе в Румынии и в пещере Бачо Киро в Болгарии также не показало наличие генетических профилей, совпадающих с современными людьми.

[ + – ] Пещера Бачо Киро в Болгарии Фото: Guardian

Почему Homo sapiens все же победили?

Ученые пришли к выводу, что предки современного человека осуществляли заселение Европы волнами. Но почему только их более поздние попытки увенчались успехом? Ученые полагают, что в исчезновении неандертальцев ключевую роль сыграло изменение окружающей среды. Таким влиятельным фактором могло быть кратковременное изменение магнитного поля Земли, известное как событие Лашамп, которое произошло около 42 тысяч лет назад. Это событие могло привести к повышению уровня космического излучения по всей планете на несколько сотен лет. Также произошло похолодание климата из-за Кампанского игнимбритового извержения вулкана в Италии около 40 тысяч лет назад и это тоже могло стать фактором, который мог привести к вымиранию неандертальцев.

[ + – ] Артефакты из пещеры Бачо Киро Фото: Guardian

Хотя некоторые ученые говорят, что эти события могли повлиять и на предков современных людей. Но Стрингер и другие исследователи говорят, что Homo sapiens выжили, потому как смогли лучше приспособиться к изменениям окружающей среды.

"Я считаю, что изменение в поведении Homo sapiens стало главным фактором, способствующим нашему выживанию. Мы лучше объединялись в группы, лучше добывали ресурсы для жизни, чем неандертальцы. Любое преимущество было критически важным", — говорит Стрингер.

Однако ученые обнаружили еще один фактор, который способствовал выживанию ранних людей. Генетические исследования показали множественные случаи скрещивания между Homo sapiens и неандертальцами. Поэтому современные люди, неафриканского происхождения, имеют в составе геномов около 2% генетического материала неандертальцев.

"По мере распространения по Европе и роста количества Homo sapiens, они вероятно поглотили другие виды, в том числе и неандертальцев. Другие виды просто смешались с нами и исчезли как отдельные единицы", — говорит Стрингер.

Фокус писал о том, какой была бы Земля без Homo sapiens. Исследователи говорят, что на планете обитали бы представители мегафауны.

Напоминаем, что ученые нашли первый в истории череп ребенка Homo naledi. Было обнаружено 28 фрагментов черепа и 6 зубов.