Пещерные львы в Европе и мамонты – в США. Ученые рассказали, какой была бы Земля без Homo sapiens

Исследователи говорят, что в целом планета могла быть захватывающим местом, в котором бы обитали представители мегафауны.

Ученые считают, что без людей Земля была бы более диким и плодородным местом, в котором все еще жили такие гиганты, как страусоподобные птицы моа высотой 3,6 метра. Они на протяжении миллионов лет обитали в Новой Зеландии, но исчезли 750 лет после того, как на их земли вторгся человек, пишет LiveScience.

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Исчезнувшие гигантские моа и орлы Хааста, чей размах крыльев составлял 2,6 метров и больше, небольшой пример того, как деятельность человека изменила планету. Выживание таких крупных животных имеет решающее значение в размышлениях о том, какой была бы Земля без людей, поскольку такие гиганты оказывают решающее влияние на ландшафты.

Старший преподаватель зоологии Гетеборгского университета в Швеции Серен Форби говорит, что люди сыграли решающую роль в вымирании многих крупных млекопитающих. Форби возглавил исследование, опубликованное в журнале Diversity and Distributions. В нем говорилось, что без людей Земля напоминала бы экорегион в Восточной Африке Серенгети, изобилующий жизнью.

В таком сценарии, вымершие животные, наряду со слонами, носорогами и львами, жили бы по всей Европе. Например, вместо африканских львов (Panthera leo) до сих пор жили бы пещерные львы (Panthera spelaea) – более крупный вид, который обитал в Европе примерно 12 тыс. лет назад. В это же время, Америка стала бы домом для более крупных родственников слонов и медведей, а также уникальных видов, таких как глиптодонов – броненосцев размером с автомобиль и гиганстких ленивцев.

[ + – ] Глиптодон – броненосец размером с автомобиль. Фото: Daniel Eskridge

"В мире без людей было бы намного больше разных видов крупных млекопитающих, а также гораздо более открытая среда обитания", – отмечает Форби.

Слоны или другие виды крупных животных не терпят препятствий в поисках пищи. В таких случаях, территории приобретают менее лесистый облик.

Мир был бы ярче

Во время последнего ледникового периода плейстоцена (от 2,6 миллиона до 11700 лет назад) Земля была богата мегафауной. Большая ее часты вымерла после завершения этого ледникового периода или тысячелетия спустя. Исследование 2021 года из журнала Nature показало, что изменение климата уничтожило шерстистых мамонтов, а также другую арктическую мегафауну, но люди также оказывали дополнительное давление на эти виды, охотясь на них.

Эколог из Университета Северной Аризоны Кристофер Даути смоделировал, как крупные животные, помимо прочего, влияли на экосистемы, перемещая семена и питательные вещества во время еды и дефекации. Эксперт выяснил, что перемещение таких элементов, как фосфор, кальций и магний, которые играют решающую роль для жизни, снизились почти на 90% вместе с исчезновением мегафауны.

[ + – ] Земля была бы намного богаче урожаями и красками, планета определенно была бы более яркой без людей. Фото: Bob Lalasz / The Nature Conservancy

Исследователь подчеркивает, что без вмешательства человека, все необходимые элементы равномерно распределялись бы по ландшафту. Таким образом, почва была бы более плодородной и продуктивной.

Сельское хозяйство и зонирование территорий делает земли менее плодородными в сравнении с системами в дикой природе. Такое повышенное плодородие означает, что Земля была бы намного богаче урожаями и красками, планета определенно была бы более яркой без людей.

Без людей был бы другим и климат. Известно, что глобальное потепление, вызванное человеком, подняло среднюю температуру на 1 градус по Цельсию с начала 20 века. Следовательно, погода на планете была бы прохладнее без человечества.

Исследование 2016 года в журнале Nature показало, что текущее потепление отложило наступление ледникового периода как минимум на 100 тыс. лет. Но этого не должно было произойти еще 50 тыс. лет, поэтому маловероятно, что без человека сейчас на Земле был бы следующий ледниковый период.

Люди – неизбежны

Современные люди (Homo sapiens) не всегда были единственными гомининами на планете. Исчезновение Homo sapiens могло бы открыть новые перспективы для неандертальцев. Пока нет единого ответа на вопрос, почему вымерли неандертальцы около 40 тыс. лет назад. Вероятно, было несколько причин их исчезновения, и Homo sapiens – главные подозреваемые.

Профессор из Музея естественной истории в Лондоне Крис Стрингер считает, что конкуренция неандертальцев и людей была одной из причин исчезновения первых.

"Если бы Homo sapiens не пришли в Европу около 45 000 или 50 000 лет назад, я думаю, что неандертальцы и их потомки все еще жили бы на Земле", – говорит Стрингер.

Эксперт отмечает, что неандертальцы вели сложную жизнь в Европе, они столкнулись с изменениями климата, были малочисленной группой с низким генетическим разнообразием.

"Неандертальцы, вероятно, уже оказались в бедственном положении, когда современные люди пришли на их земли, и этот фактор мог стать последним", – отмечает эксперт.

[ + – ] Неандертальцы вели сложную жизнь в Европе. Фото: Natural History Museum

Но люди могли повлиять на выживание не только неандертальцев. Как минимум есть еще один родственник Homo sapiens, который делил земли с людьми и неандертальцами: денисовцы. Данная линия ближе к неандертальцам, чем к современным людям по генам и внешнему виду.

Судя по ряду исследований, люди скрещивались с денисовцами, потому как у современных людей продолжают находить ДНК денисовцев. Предполагается, что денисовцы имели более широкий ареал обитания, чем неандертальцы. Также они могли обладать большим генетическим разнообразием, чем неандертальцы.

"Возможно, денисовцы были даже лучшим видом для выживания, чем неандертальцы", – подчеркивает Стрингер.

В целом денисовцы и неандертальцы, могли бы проложить путь, аналогичный H. sapiens, перейдя от охоты и собирательства к развитию сельского хозяйства.

"Нет никаких очевидных причин, почему неандертальцы или денисовцы не смогли бы стать развитыми видами, если бы у них хватило на это времени", – подытожил исследователь.