Одна невдача за іншою. Вчені з'ясували, чому Homo sapiens довго не міг завоювати Європу

Homo sapiens намагалися заселити Європу кілька разів, але чому це їм не вдалося з першої спроби, залишається загадкою. Але є кілька теорій.

Учені дійшли висновку, що сучасні люди мали кілька невдалих спроб заселити Європу, перш ніж їм нарешті це вдалося після виходу Homo sapiens із Африки десятки тисяч років тому. Вчені в кількох місцях у Болгарії, Румунії та Чехії виявили рештки предків сучасної людини, вік яких оцінюється у 40 — 50 тисяч років, але аналіз кісток показав, що їхні генетичні профілі не мають аналогів у сучасних європейців, повідомляє The Guardian.

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"Ці поселення, ймовірно, створили ранні сучасні люди, але вони не вижили, щоб передати свої гени нам. Це втрачена генетична лінія нашого виду", — говорить Кріс Стрінгер із Музею природної історії в Лондоні.

"Їхнє зникнення може означати, що неандертальці все ще переважали в Європі протягом наступних кількох тисяч років, перш ніж Homo sapiens зрештою повністю захопили цю територію", — стверджує Стрінгер.

[ + – ] Неандерталець. Реконструкція Фото: wikipedia

Нове дослідження

Сучасні люди вперше з'явилися в Африці близько 200 тисяч років тому, а потім захопили всю планету, поки не вимерли інші види гомінінів, включаючи денісівців в Азії та людину Флорес, вид карликових людей, в Індонезії. Неандертальці в Європі відступили перед натиском Homo sapiens і вимерли близько 39 тисяч років тому. Але нове дослідження показує, що предкам сучасної людини "завоювання" Європи далося дуже нелегко. Декілька разів перші поселенці Homo sapiens гинули в міру переселення на континент.

[ + – ] Печера Zlatý Kůň у Чехії, археологічна стоянка Пештера-ку-Оасе в Румунії та печера Бачо Кіро в Болгарії Фото: коронавирус ожирение статистика

Учені повторно вивчили частину черепа та скелет жінки, рештки якої знайшли в печері Zlatý Kůň у Чехії. Спочатку вважалося, що вона жила 15 тисяч років тому, але новий аналіз показав, що їй не менше 45 тисяч років і вона найстаріша зі знайдених представників Homo sapiens у Європі. Також дослідження показало, що ця давня жінка не має генетичної схожості з жителями сучасної Європи. Вивчення решток ранніх сучасних людей в археологічній стоянці Пештера-ку-Оасе в Румунії та печері Бачо Кіро в Болгарії також не показало наявність генетичних профілів, що збігаються з сучасними людьми.

[ + – ] Печера Бачо Кіро в Болгарії Фото: коронавирус ожирение статистика

Чому Homo sapiens все ж таки перемогли?

Учені дійшли висновку, що предки сучасної людини здійснювали заселення Європи хвилями. Але чому тільки їхні пізніші спроби увінчалися успіхом? Учені вважають, що в зникненні неандертальців ключову роль відіграла зміна довкілля. Таким впливовим фактором могла бути короткочасна зміна магнітного поля Землі, відома як подія Лашамп, яка сталася близько 42 тисяч років тому. Ця подія могла призвести до підвищення рівня космічного випромінювання по всій планеті на кількасот років. Також сталося похолодання клімату через Кампанське ігнімбритове виверження вулкана в Італії близько 40 тисяч років тому, і це теж могло стати фактором, який міг призвести до вимирання неандертальців.

[ + – ] Артефакти з печери Бачо Кіро Фото: коронавирус ожирение статистика

Хоча деякі вчені кажуть, що ці події могли вплинути на предків сучасних людей. Але Стрінгер та інші дослідники кажуть, що Homo sapiens вижили, тому що змогли краще пристосуватися до змін навколишнього середовища.

"Я вважаю, що зміна в поведінці Homo sapiens стала головним фактором, що сприяє нашому виживанню. Ми краще об'єднувалися в групи, краще видобували ресурси для життя, ніж неандертальці. Будь-яка перевага була критично важливою", — каже Стрінгер.

Проте вчені виявили ще один фактор, що сприяв виживанню ранніх людей. Генетичні дослідження показали численні випадки схрещування між Homo sapiens і неандертальцями. Тому сучасні люди неафриканського походження мають у складі геномів близько 2% генетичного матеріалу неандертальців.

"У міру поширення Європою та зростання кількості Homo sapiens, вони ймовірно поглинули інші види, у тому числі й неандертальців. Інші види просто змішалися з нами і зникли як окремі одиниці", — каже Стрінгер.

Фокус писав про те, якою була б Земля без Homo sapiens. Дослідники кажуть, що на планеті жили б представники мегафауни.

Нагадуємо, що вчені знайшли перший в історії череп дитини Homo naledi. Було виявлено 28 фрагментів черепа та 6 зубів.