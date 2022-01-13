Ходили по Землі на 100 тис. років раніше: переглянуто вік найраніших решток Homo Sapiens

У ході нового датування решток першого прямого предка сучасної людини вчені з'ясували, що вони набагато старші, ніж передбачалося.

Досі точно не відомо, коли й де з'явилися перші Homo sapiens, хоча археологічні розкопки на південному заході Ефіопії показують, що предки нашого виду з'явилися саме в Східній Африці. Вчені з Кембриджського університету провели новий аналіз решток предка сучасної людини, які виявили ще в 60-х роках минулого століття, який показав, що попередні оцінки їхнього віку не співпадають із новими даними. Цей предок людини був набагато старшим, ніж вважалося раніше, повідомляє ScienceAlert.

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Відправною точкою, з якої можна розпочинати історію Homo Sapiens, учені вважають предка людини, рештки якого виявили в 60-х роках 20 століття в Ефіопії. Його назвали Омо I на честь річки Омо.

Спочатку вчені вважали, що вік решток становить 130 тисяч років. Через кілька десятиліть під час нового аналізу дослідники припустили, що цьому предку людини приблизно 200 тисяч років.

У результаті нового дослідження вчені з Кембриджського університету з'ясували, що рештки Омо I виявилися поховані у вулканічному попелі, який, як показав аналіз, з'явився після виверження вулкана 230 тисяч років тому.

[ + – ] Район в Ефіопії, де знайшли рештки Омо I Фото: ScienceAlert

"Коли ми отримали нові результати, які показали, що найдавніший Homo sapiens із цього регіону набагато старший, я була дуже схвильована", — говорить Селін Відаль із Кембріджського університету.

Нове дослідження підтверджує, що Omo I є найстарішим Homo sapiens в Африці. І хоча це говорить про те, що Ефіопія була колискою нашого виду понад 230 000 років тому, інші ранні люди вже мешкали в Африці на той час.

У 2017 році вчені оголосили, що знайшли рештки давніх людей у Марокко, вік яких становить від 280 до 350 тисяч років.

Черепи цих ранніх людей були витягнутіші, ніж у сучасної людини, а також ці люди мали більші зуби. Деякі вчені припустили, що це були не Homo sapiens, а скоріше "архаїчний" вид людини, яка поширилася Північною Африкою до того, як наші прямімі предки прибули туди.

"Ми вважаємо, що Східна Африка є важливим центром еволюції людини, але десь ще на континенті може ховатися ще старіша людина, така сама, як ми", — говорить Відаль.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, чому Homo sapiens довго не міг завоювати Європу.