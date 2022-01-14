Изъяли миллионы. В России обезвредили группу хакеров REvil (видео)

Всего силовикам задержали 14 хакеров. При себе у злоумышленников было 426 млн рублей и еще один миллион в валюте.

В России сотрудники ФСБ совместно с представителями МВД пресекли деятельность преступной хакерской группировки REvil, которые с помощью вирусов занимались вымогательством денег. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности РФ.

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В ходе операции силовики задержали 14 человек, причастных к группировке REvil, у которых по 25 адресам изъяли свыше 426 млн рублей, в том числе и в криптовалюте, 600 тыс. долларов США, 500 тыс. евро, а также компьютерную технику и криптокошельки, использовавшиеся хакерами в преступных действиях. Также у злоумышленников изъяли 20 автомобилей премиум-класса.

В результате совместных действий правоохранителей хакерская группировка полностью ликвидирована, а ее деятельность нейтрализована. Задержанным хакерам предъявлены обвинения в преступных действиях по ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей).

Сигнал от властей США

Российские спецслужбы вышли на след злоумышленников после обращения властей США, которые сообщили о причастности лидера REvil к попыткам взлома ресурсов западных интернет-компаний с помощью внедрения вредоносного программного обеспечения. Сообщается, что хакеры шифровали полученную незаконным путем информацию и вымогали деньги за ее дешифрование.

Чем известна группировка REvil?

Эксперты по кибербезопасности считают что группировка REvil является одной из крупнейших хакерских группировок в мире. По данным американских спецслужб, кибермошенники, также известные под названием Sodinokibi, ежегодно совершали около 15 атак на различные западные интернет-ресурсы. Группировка базировалась в России и, по мнению американских специалистов, вероятно была связана с правительством РФ, хотя российские власти такую связь категорически отрицают.

В июле прошлого года REvil взяла на себя ответственность за атаку на серверы IT-компании Kaseya. Тогда пострадали фирмы и организации в шести странах мира, у которых за восстановление данных в общей сложности потребовали 70 млн долларов.

Ранее сообщалось, что украинские правительственные порталы подвреглись нападению неизвестных хакеров, в результате чего не работали сайты Кабинета министров, МИД Украины, ГСЧС и др.

В Службе безопасности Украины прокомментировали инцидент и сообщили, что утечки персональных данных во время масштабной хакерской атаки на украинские правительственные сайты не произошло.