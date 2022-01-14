Вилучили мільйони. У Росії знешкодили групу хакерів REvil (відео)

Загалом силовики затримали 14 хакерів. При собі в зловмисників було 426 млн рублів і ще один мільйон у валюті.

У Росії співробітники ФСБ спільно з представниками МВС припинили діяльність злочинного хакерського угруповання REvil, які за допомогою вірусів займалися вимаганням грошей. Про це повідомляє пресслужба Федеральної служби безпеки РФ.

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У процесі операції силовики затримали 14 осіб, причетних до угруповання REvil, у яких за 25 адресами вилучили понад 426 млн рублів, зокрема й у криптовалюті, 600 тис. доларів США, 500 тис. євро, а також комп'ютерну техніку та криптогаманці, які використовувалися хакерами у злочинних діях. Також у зловмисників вилучили 20 автомобілів преміум-класу.

Унаслідок спільних дій правоохоронців хакерське угруповання повністю ліквідоване, а його діяльність нейтралізована. Затриманим хакерам пред'явлено звинувачення у злочинних діях за ч. 2 ст. 187 КК РФ (Неправомірний обіг коштів платежів).

Сигнал від влади США

Російські спецслужби вийшли на слід зловмисників після звернення влади США, яка повідомила про причетність лідера REvil до спроб зламу ресурсів західних інтернет-компаній за допомогою впровадження шкідливого програмного забезпечення. Повідомляється, що хакери шифрували отриману незаконним шляхом інформацію і вимагали гроші за її дешифрування.

Чим відоме угруповання REvil?

Експерти з кібербезпеки вважають, що угруповання REvil є одним із найбільших хакерських угруповань у світі. За даними американських спецслужб, кібершахраї, також відомі під назвою Sodinokibi, щороку здійснювали приблизно 15 атак на різні західні інтернет-ресурси. Угруповання базувалося в Росії і, на думку американських фахівців, ймовірно було пов'язане з урядом РФ, хоча російська влада такий зв'язок категорично заперечує.

У липні минулого року REvil взяла на себе відповідальність за атаку на сервери IT компанії Kaseya. Тоді постраждали фірми й організації у шести країнах світу, у яких за відновлення даних загалом вимагали 70 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що українські урядові портали зазнали нападу невідомих хакерів, унаслідок чого не працювали сайти Кабінету міністрів, МЗС України, ДСНС тощо.

У Службі безпеки України прокоментували інцидент і повідомили, що витоку персональних даних під час масштабної атаки хакерів на українські урядові сайти не сталося.