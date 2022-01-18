Можно потолстеть даже от риса: ученые выяснили, что идеальной диеты не существует

Исследователи опровергли эффективность системы ранжирования продуктов, на которой строятся все когда-либо существовавшие диеты.

Большинство имеющихся диет основаны на системе классификации продуктов согласно их влиянию на уровень сахара в крови, пишет Inverse.

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Такой подход оценки продуктов был разработан на основе исследования, которое было проведено Дэвидом Дженкинсом в Университете Торонто еще в 1981 году. Каждому продукту был присвоен балл, который зависел от того, насколько повышается уровень сахара в крови. Например, сам сахар получил 100 баллом, сладкая кукуруза – 59, томатный суп – 38.

Современные диеты продолжают строиться на все той же системе ранжирования продуктов. Людям, которые стремятся похудеть, рекомендуют употреблять меньше продуктов, вызывающих скачки сахара в крови.

Но также существуют люди, которые умудряются оставаться в здоровом весе при этом не отказываясь от шоколада, тортиков или вина. Эран Элинав и Эран Сегал из Научного института Вейцмана в Израиле решили выяснить, в чем кроется загадка.

Исследователи набрали группа из 800 человек, чтобы измерять уровень глюкозы в их крови, как это было сделано в 1981 году. Но в этот раз уровень глюкозы измерялся не каждые несколько часов, а каждые пять минут в течение 7 дней. Измерения проводились с помощью датчика, созданного для людей с сахарным диабетом.

Также каждый участник прошел тщательный медицинский опрос и анализ физических данных, таких как рост, вес, охват бедер. В ходе эксперимента был проанализирован даже стул участников на предмет различных типов бактерий.

Уровень глюкозы повышался согласно предыдущим исследованиям, но только в усредненных данных. Более тщательный анализ показал, что вариации уровня глюкозы от одного человека к другому были ошеломляюще огромными.

На один и тот же продукт участники реагировали совсем по-разному: у одних резко поднимался уровень глюкозы, а у других – оставался на прежнем месте. Ученые исключили случайные колебания, потому как получали одинаковый результат каждый раз, когда человек ел конкретный продукт. Например, у одной женщины средних лет уровень глюкозы повышался каждый раз, когда она ела помидоры, другой испытуемый так же реагировал на бананы, и даже на рис.

С помощью компьютерного алгоритма ученые выяснили, какие факторы необходимо учесть, чтобы создать идеальную, индивидуальную диету. Самым важным фактором оказались типы бактерий, которые содержались в стуле участников эксперимента, отражающие микробиом их кишечника.

По словам ученых, результаты указывают на то, что не существует универсальной диеты. Все зависит от микробиома людей, их генетики, образа жизни и даже от иммунной системы.

Эксперты признают, что понимание таких деталей все еще остается на начальном уровне. Но с помощью компьютерных алгоритмов и анализа большого количества данных ситуация может в корни измениться.

Исследователи полагают, что в будущем индивидуальные диеты должны создаваться на основе анализа крови и микробиома человека.