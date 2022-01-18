Можна погладшати навіть від рису: учені з'ясували, що ідеальної дієти не існує

Дослідники спростували ефективність системи ранжування продуктів, на якій будуються всі дієти, що коли-небудь існували.

Більшість наявних дієт засновані на системі класифікації продуктів відповідно до їхнього впливу на рівень цукру в крові, пише Inverse.

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Такий підхід оцінки продуктів був розроблений на основі дослідження, проведеного Девідом Дженкінсом в Університеті Торонто ще в 1981 році. Кожному продукту присвоєно бал, який залежав від того, наскільки підвищується рівень цукру в крові. Наприклад, сам цукор отримав 100 балів, солодка кукурудза – 59, томатний суп – 38.

Сучасні дієти продовжують будуватися на тій же системі ранжування продуктів. Людям, які прагнуть схуднути, рекомендують вживати менше продуктів, що викликають стрибки цукру в крові.

Але також існують люди, які примудряються залишатися у здоровій вазі, при цьому не відмовляючись від шоколаду, тортиків або вина. Еран Елінав та Еран Сегал з Наукового інституту Вейцмана в Ізраїлі вирішили з'ясувати, у чому полягає загадка.

Дослідники набрали групу з 800 осіб, щоб вимірювати рівень глюкози в їхній крові, як це було зроблено в 1981 році. Але цього разу рівень глюкози вимірювався не кожні кілька годин, а кожні п'ять хвилин упродовж 7 днів. Вимірювання проводилися за допомогою датчика, створеного для людей із цукровим діабетом.

Також кожен учасник пройшов ретельне медичне опитування та аналіз фізичних даних, таких як зріст, вага, охоплення стегон. У ході експерименту було проаналізовано навіть стілець учасників щодо різних типів бактерій.

Рівень глюкози підвищувався згідно з попередніми дослідженнями, але лише в усереднених даних. Більш ретельний аналіз показав, що варіації рівня глюкози від однієї людини до іншої були приголомшливо величезними.

На той самий продукт учасники реагували зовсім по-різному: в одних різко піднімався рівень глюкози, а в інших – залишався на колишньому місці. Учені виключили випадкові коливання, тому що отримували однаковий результат щоразу, коли людина їла конкретний продукт. Наприклад, в однієї жінки середніх років рівень глюкози підвищувався щоразу, коли вона їла помідори, інший випробуваний також реагував на банани, і навіть на рис.

За допомогою комп'ютерного алгоритму вчені з'ясували, які фактори необхідно врахувати, щоби створити ідеальну, індивідуальну дієту. Найважливішим чинником виявилися типи бактерій, які містилися у стільці учасників експерименту, що відбивають мікробіом їхнього кишечника.

За словами вчених, результати вказують на те, що не існує універсальної дієти. Усе залежить від мікробіому людей, їхньої генетики, способу життя і навіть від імунної системи.

Експерти визнають, що розуміння таких деталей все ще залишається на початковому рівні. Але за допомогою комп'ютерних алгоритмів та аналізу великої кількості даних ситуація може докорінно змінитися.

Дослідники вважають, що в майбутньому індивідуальні дієти повинні створюватися на основі аналізу крові та мікробіому людини.