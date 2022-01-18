Окаменелый цветок возрастом 130 млн лет может разгадать "отвратительную тайну" Дарвина

Новое открытие предполагает, что цветковые растения эволюционировали на десятки миллионов лет раньше, чем считали ученые.

Исследователи обнаружили в Китае окаменелость самого старого в истории бутона цветка. Ему 130 млн лет. Чарльз Дарвин пытался найти ответ на вопрос: как и когда появились цветковые или покрытосеменные растения и называл это "отвратительной тайной". Этот цветок может наконец-то разгадать эту тайну, ведь он, по словам ученых, является переходной эволюционной стадией в развитии этих растений, сообщает Daily Mail.

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Ученым удалось найти в Китае окаменелый цветок, который оставил в древней породе следы стебля и бутона. Этот цветок назвали Florigerminis jurassica. Окаменелость позволяет предположить, что цветковые или покрытосеменные растения жили в юрском периоде (от 201,3 до 145 млн лет назад). Покрытосеменные — это растения, которые имеют цветы и дают семена.

Отвратительная тайна Дарвина

Самый старый в истории цветок, обнаружили в отложениях, которым более 164 млн лет. Это растение может быть переходным этапом в эволюции покрытосеменных и наконец-то разгадает "отвратительную тайну" Чарльза Дарвина. Об этой "тайне" знаменитый ученый впервые вспомнил в письме своему другу, ботанику Джозефу Хукеру в 1879 году.

"Быстрое развитие, насколько мы можем судить, всех высших растений в новейшее геологическое время представляет собой отвратительную тайну", — писал Дарвин.

[ + – ] Чарльз Дарвин Фото: Daily Mail

Древние цветковые растения

Цветковые растения появились на Земле относительно недавно, а затем быстро эволюционировали, приобретая все новые и новые формы и цвета. За последние несколько лет ученые обнаружили много окаменелостей древних растений, но эксперты говорят, что они не были настоящими покрытосеменными. Это растения, которые назвали Euanthus, и Nanjinganthus, и они относятся к юрскому периоду.

Однако окаменелый бутон цветка Florigerminis jurassica максимально соответствует критериям цветковых растений. В исследовании, опубликованном в Geological Society, London, Special Publications, говорится, что растение сохранилось в желтоватой породе, состоящей из вулканического пепла, который был выброшен во время извержения.

[ + – ] Это растение может быть переходным этапом в эволюции покрытосеменных и наконец-то разгадает "отвратительную тайну" Чарльза Дарвина Фото: Daily Mail

"Неожиданное появление таких цветов, как Florigerminis, Euanthus и Nanjinganthus означает, что родственным теориям эволюции покрытосеменных растений не хватает предсказуемости, необходимой для научной теории", — говорится в исследовании.

Фокус уже писал о том, что группа генетиков из Германии и США опровергла одну из теорий Дарвина.

Также напоминаем о 7 фактах о Чарльзе Дарвине, о которых писал Фокус, среди которых то, что ученый бросил университет, ел сов и получил в подарок гору.