Скам'яніла квітка віком 130 млн років може розгадати "огидну таємницю" Дарвіна

Нове відкриття припускає, що квіткові рослини еволюціонували на десятки мільйонів років раніше, ніж вважали вчені.

Дослідники виявили в Китаї скам'янілість найстарішого в історії бутону квітки. Йому 130 млн. років. Чарльз Дарвін намагався знайти відповідь на питання: як і коли з'явилися квіткові або покритонасінні рослини і називав це "огидною таємницею". Ця квітка може нарешті розгадати цю таємницю, адже вона, за словами вчених, є перехідною еволюційною стадією у розвитку цих рослин, повідомляє Daily Mail.

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Вченим вдалося знайти в Китаї скам'янілу квітку, яка залишила в давній породі сліди стебла та бутону. Цю квітку назвали Florigerminis jurassica. Скам'янілість дозволяє припустити, що квіткові або покритонасінні рослини жили в юрському періоді (від 201,3 до 145 млн років тому). Покритонасінні — це рослини, які мають квіти і дають насіння.

Огидна таємниця Дарвіна

Найстарішу в історії квітку виявили у відкладах, яким понад 164 млн років. Ця рослина може бути перехідним етапом в еволюції покритонасінних і нарешті розгадає "огидну таємницю" Чарльза Дарвіна. Про цю "таємницю" знаменитий учений вперше згадав у листі до свого друга, ботаніка Джозефа Хукера в 1879 році.

"Швидкий розвиток, наскільки ми можемо судити, всіх вищих рослин у новітнє геологічне час є огидною таємницею", — писав Дарвін.

[ + – ] Чарльз Дарвін Фото: Daily Mail

Стародавні квіткові рослини

Квіткові рослини з'явилися на Землі відносно недавно, а потім швидко еволюціонували, набуваючи нових і нових форм і кольорів. За останні кілька років вчені виявили багато скам'янілостей стародавніх рослин, але експерти кажуть, що вони не були справжніми покритонасінними. Це рослини, які назвали Euanthus, і Nanjinganthus, і вони відносяться до юрського періоду.

Проте скам'янілий бутон квітки Florigerminis jurassica максимально відповідає критеріям квіткових рослин. У дослідженні, опублікованому в Geological Society, London, Special Publications, йдеться, що рослина збереглася в жовтій породі, що складається з вулканічного попелу, який був викинутий під час виверження.

[ + – ] Ця рослина може бути перехідним етапом в еволюції покритонасінних і нарешті розгадає "огидну таємницю" Чарльза Дарвіна Фото: Daily Mail

"Несподівана поява таких кольорів, як Florigerminis, Euanthus і Nanjinganthus означає, що спорідненим теоріям еволюції покритонасінних рослин не вистачає передбачуваності, необхідної для наукової теорії", — йдеться у дослідженні.

Фокус вже писав про те, що група генетиків із Німеччини та США спростувала одну з теорій Дарвіна.

Також нагадуємо про 7 фактів про Чарльза Дарвіна, про які писав Фокус, серед яких те, що вчений покинув університет, їв і отримав у подарунок гору.