Дорога мертвых. В Саудовской Аравии нашли 4500-летние аллеи с древними гробницами (фото)

Считается, что гробницы были построены в качестве мемориалов или для других, пока неясных символических или ритуальных целей.

В Саудовской Аравии археологи из Университета Западной Австралии обнаружили 4500-летнюю сеть "погребальных аллей", что свидетельствует о высокой степени социальной и экономической связи между населением региона в 3 тысячелетии до н.э., пишет Daily Mail.

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Новое исследование ученых показало, что люди, жившие в древней северо-западной Аравии, построили основные пути между оазисами и пастбищами и окружили их тысячами погребальных памятников.

[ + – ] Крупный план одной из подвесных гробниц, расположенных рядом с погребальной аллеей

В округах Алула и Хайбар исследователи зарегистрировали более 17 800 "подвесных" гробниц, из которых около 11 000 были частью "погребальных аллей". По словам экспертов, они представляют собой небольшие кучи камней, сложенные в замысловатые формы, отмечающие место захоронения отдельных людей или небольших групп.

Захоронения описываются как "подвесные", потому что они напоминают кулоны или подвески на цепочках. Считается, что гробницы были построены в качестве мемориалов или для других, пока неясных символических или ритуальных целей.

[ + – ] Куча камней, сложенная в замысловатые формы, отмечающие место захоронения отдельных людей или небольших групп

Пустынные районы Аравийского полуострова и Леванта, как известно, пересекают бесчисленные тропинки, окруженные каменными памятниками, большинство из которых являются древними гробницами. Тысячи километров этих тропинок и памятников, известных под общим названием "погребальные аллеи", можно проследить по всему ландшафту, особенно вокруг и между крупными многолетними источниками воды.

Их существование показывает, что население, проживавшее на Аравийском полуострове 4500 лет назад, было более социально и экономически связано друг с другом, чем считалось ранее.

[ + – ] "Погребальные аллеи" можно проследить по всему ландшафту, особенно вокруг и между крупными многолетними источниками воды

Исследователи обнаружили, что наибольшая концентрация погребальных памятников на этих аллеях была расположена вблизи постоянных источников воды. Направление аллей указывает на то, что население использовало их для передвижения между крупными оазисами.

Более мелкие аллеи, окружающие оазисы, использовались для перемещения стад домашних животных на близлежащие пастбища в периоды дождей.

[ + – ] Часть погребальной аллеи, окруженная "подвесными" каменными гробницами

По мнению исследователей, продолжение раскопок и анализ человеческих останков в этих памятниках будут иметь важное значение в будущем.

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