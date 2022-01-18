Дорога мертвих. У Саудівській Аравії знайшли 4500-річні алеї із давніми гробницями (фото)

Вважається, що гробниці були побудовані як меморіали, або для інших, поки неясних символічних чи ритуальних цілей.

У Саудівській Аравії археологи з Університету Західної Австралії виявили 4500-річну мережу "похоронних алей", що свідчить про високий рівень соціального та економічного зв'язку між населенням регіону в 3 тисячолітті до н.е., пише Daily Mail.

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Нове дослідження вчених показало, що люди, що жили у давній північно-західній Аравії, побудували основні шляхи між оазами і пасовищами та оточили їх тисячами похоронних пам'яток.

[ + – ] Крупний план однієї з підвісних гробниць, розташованих поруч із похоронною алеєю

В округах Алула та Хайбар дослідники зареєстрували понад 17 800 "підвісних" гробниць, з яких близько 11 000 були частиною "похоронних алей". За словами експертів, вони являють собою невеликі купи каміння, складені в хитромудрі форми, що відзначають місце поховання окремих людей або невеликих груп.

Поховання описуються як "підвісні", тому що вони нагадують кулони або підвіски на ланцюжках. Вважається, що гробниці були побудовані як меморіали, або ж для інших, поки неясних символічних чи ритуальних цілей.

[ + – ] Купа каміння, складена в хитромудрі форми, що позначають місце поховання окремих людей або невеликих груп

Пустельні райони Аравійського півострова та Леванту, як відомо, перетинають незліченні стежки, оточені кам'яними пам'ятниками, більшість із яких є стародавніми гробницями. Тисячі кілометрів цих стежок і пам'ятників, відомих під загальною назвою "похоронні алеї", можна простежити по всьому ландшафту, особливо навколо та між великими багаторічними джерелами води.

Їх існування показує, що населення, що проживало на Аравійському півострові 4500 років тому, було більш соціально та економічно пов'язане одне з одним, ніж вважалося раніше.

[ + – ] "Похоронні алеї" можна простежити по всьому ландшафту, особливо навколо та між великими багаторічними джерелами води

Дослідники виявили, що найбільша концентрація похоронних пам'яток цих алеях була розташована поблизу постійних джерел води. Напрямок алей вказує на те, що населення використовувало їх для пересування між великими оазами.

Дрібніші алеї, що оточують оази, використовувалися для переміщення стад свійських тварин на прилеглі пасовища в періоди дощів.

[ + – ] Частина похоронної алеї, оточена "підвісними" кам'яними гробницями

На думку дослідників, продовження розкопок та аналіз людських останків у цих пам'ятниках матимуть важливе значення у майбутньому.

А ось у Перу археологи натрапили на череп перуанського воїна, якому провели найстарішу у світі операцію. Чоловік постраждав у бою та був сильно поранений. Для того, щоб загоїти перелом йому імплантували металеву пластину, яка допомогла кісткам зростатися.