Ученые научились предсказывать смерть: точность прогноза до 3,5 лет

Ученые говорят, что наши глаза могут показать насколько рано человек может умереть. Секрет кроется в сетчатке глаза.

В новом исследовании китайских, немецких и австралийских ученых, опубликованном в научном журнале British Journal of Ophthalmology, говорится о том, что сканирование сетчатки глаза может определить насколько человек подвергнут риску ранней смерти. Ученые утверждают, что два человека одинакового возраста стареют с разной скоростью и именно исследование глаз может предсказать, когда умрет человек, сообщает ScienceAlert.

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По словам ученых, быстрое сканирование сетчатки глаз, может определить истинный биологический возраст человека и даст представление о здоровье в будущем. И о том, насколько рано может умереть человек. С помощью искусственного интеллекта ученым удалось предсказать возраст участников эксперимента с точность до 3,5 лет, используя сканирование сетчатки глаза. Спустя 10 лет после начала эксперимента те, у кого сетчатка выглядела старше в большинстве своем умерли.

Фактический и биологический возраст

Сканирование сетчатки показало, что если она выглядит на год старше фактического возраста человека, то риск смерти по любой причине в следующие 11 лет возрастал на 2%. Если же исключить сердечно-сосудистые заболевания или рак, то риск смерти возрастал до 3%.

Фото: wikipedia

Пока что эти выводы являются чисто наблюдательными и до сих пор не известно, как именно сетчатка глаза может предсказать более раннее старение и риск ранней смерти, говорят ученые. Но, поскольку, в сетчатке глаза имеются как кровеносные сосуды, так и нервы, то она может предоставить важную информацию о состоянии сосудов и мозга человека, утверждают авторы исследования.

Раньше ученые уже говорили о том, что клетки в задней части человеческого глаза могут помочь предсказать возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек и других признаков старения. Но впервые ученым удалось обнаружить, что сетчатка показывает отличие в фактическом и биологическом возрасте человека, что является важным предсказателем ранней смерти.

Сетчатка глаза, старение и смерть

"Наше исследование показывает, что с помощью сканирования сетчатки глаза можно определить, как настоящий возраст, так и предсказать появление разных заболеваний и как они повлияют на увеличение риска ранней смерти", — пишут авторы.

По словам ученых, новое исследование подтверждает существующую гипотезу о том, что сетчатка глаза играет важную роль в процессе старения и она чувствительна к появляющимся заболеваниям, которые увеличивают риск смерти.

Ученые говорят, что сетчатку можно быстро и безболезненно сканировать. И если удастся узнать в будущих исследованиях, как именно сетчатка глаза связана с остальными органами и телом человека в целом, то можно будет лучше проводить диагностику состояния здоровья пациентов.