Учені навчилися пророкувати смерть: точність прогнозу до 3,5 років

Учені кажуть, що наші очі можуть показати, наскільки рано людина може померти. Секрет криється у сітківці ока.

У новому дослідженні китайських, німецьких та австралійських учених, опублікованому в науковому журналі British Journal of Ophthalmology, йдеться про те, що сканування сітківки ока може визначити наскільки людина наражається на ризик ранньої смерті. Учені стверджують, що дві людини однакового віку старіють із різною швидкістю і саме дослідження очей може передбачити, коли помре людина, повідомляє ScienceAlert.

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За словами вчених, швидке сканування сітківки очей може визначити справжній біологічний вік людини і дасть уявлення про здоров'я в майбутньому. І про те, наскільки рано може померти людина. За допомогою штучного інтелекту вченим вдалося передбачити вік учасників експерименту з точністю до 3,5 років, використовуючи сканування сітківки ока. Через 10 років після початку експерименту ті, в кого сітківка виглядала старшою здебільшого померли.

Фактичний і біологічний вік

Сканування сітківки показало, що якщо вона виглядає на рік старший за фактичний вік людини, то ризик смерті з будь-якої причини в наступні 11 років зростав на 2%. Якщо усунути можливість серцево-судинних захворювань або раку, то ризик смерті зростав до 3%.

Фото: wikipedia

Поки що ці висновки є суто спостережливими і досі не відомо, як саме сітківка ока може передбачити більш раннє старіння та ризик ранньої смерті, кажуть вчені. Але оскільки в сітківці очі є як кровоносні судини, так і нерви, то вона може надати важливу інформацію про стан судин і мозку людини, стверджують автори дослідження.

Раніше вчені вже говорили про те, що клітини в задній частині людського ока можуть допомогти передбачити виникнення серцево-судинних захворювань, хвороб нирок та інших ознак старіння. Але вперше вченим вдалося виявити, що сітківка показує відмінність у фактичному та біологічному віці людини, що є важливим провісником ранньої смерті.

Сітківка ока, старіння та смерть

"Наше дослідження показує, що за допомогою сканування сітківки ока можна визначити як справжній вік, так і передбачити появу різних захворювань і як вони вплинуть на збільшення ризику ранньої смерті", — пишуть автори.

За словами вчених, нове дослідження підтверджує наявну гіпотезу про те, що сітківка ока грає важливу роль у процесі старіння і вона чутлива до захворювань, які збільшують ризик смерті.

Учені кажуть, що сітківку можна швидко та безболісно сканувати. І якщо вдасться дізнатися у майбутніх дослідженнях, як саме сітківка ока пов'язана з іншими органами та тілом людини загалом, то можна буде краще проводити діагностику стану здоров'я пацієнтів.