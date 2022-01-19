Сделаны из камня и глины. В Японии обнаружили прототипы оружия ниндзя (фото)

Найденные плоские камни и глиняные шарики вполне могут быть предшественниками метательных звезд "сюрикэн" и триболов "макибиши", которые позже стали оружием ниндзя.

В ходе своих недавних раскопок в руинах административного центра в Сайтаме археологи нашли артефакты, которые являются прототипами оружия ниндзя, пишет Asahi.

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Открытие было сделано при изучении руин оборонительных сооружений. Считается, что они пали во время осады города Одавары военачальником Тоетоми Хидэеси в 1590 году.

Акихиро Ивата — ученый из Исторического музея Рандзана префектуры Сайтама отметил, что плоские камни и глиняные шарики вполне могут быть предшественниками метательных звезд "сюрикэн" и триболов "макибиши", которые позже составили арсеналы ниндзя.

[ + – ] Плоские метательные камни с заостренными углами

Термин "сюрикэн" на самом деле охватывает множество видов метательного оружия, используемых ниндзя. И, что важно отметить, опытный ниндзя использует сюрикэн для отвлечения или вторичной атаки, а не как средство для убийства.

Триболы (также чеснок, подметные каракули, рогульки железные) — оружие, предназначенное для ограничения передвижения. Состоит из нескольких соединенных звездообразно острых стальных гвоздей или шипов, направленных в разные стороны. В средневековой Японии использовался для защиты самурайских крепостей.

Ивата пришел к своему выводу после повторного изучения предметов позднего Периода Сражающихся царств (453-221 до н.э.), раскопанных на археологических раскопках в Сайтаме и городе Хатиодзи на западе Токио.

[ + – ] Сюрикэн периода Эдо - исторический период Японии, время правления клана Токугава

В период с 1990-х по 2000-е годы на развалинах замка Ивацуки были найдены плоские метательные камни с заостренными углами, очевидно, предназначенные для нанесения урона вражеским войскам. Шестиугольный камень имел диаметр 4,8 см и толщину 1 см, в то время как 17 камней из Одавара имели диаметр от 8 до 14 см и толщину от 1,5 до 3 см. Осада Одавары вынудила соперничающий клан Ходзе укрыться в замке Ивацуки, прежде чем он пал.

Четыре неполированных глиняных шара были найдены среди предметов, раскопанных в руинах замка Хатиодзи около 1960 года. Каждый шар диаметром примерно 1-3 см имеет 4 шипообразных выступа, один из которых направлен вверх, очевидно, для замедления продвижения вражеских сил. Замок Хатиодзи также пал во время осады Одавары.

Как добавил Ивата, не исключено, что клан Ходзе изготовил это оружие для побега после того, как понял, что столкнулся с подавляющей силой Хидэеси.

[ + – ] Японские триболы "макибиши"

"Взглянув на формы этих орудий, можно прийти к выводу, что они могли быть прототипами сюрикэнов и другого оружия, использовавшегося агентами под прикрытием", — рассказали ученые.

Как заключил эксперт по ниндзя и профессор из Миэского Университета Миэ Юджи, эти артефакты представляют собой настоящее новаторское открытие.

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