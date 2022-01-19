Зроблені з каменю та глини. У Японії виявили прототипи зброї ніндзя (фото)

Знайдені плоскі камені та глиняні кульки цілком можуть бути попередниками метальних зірок "сюрикен" та триболів "макібіші", які пізніше стали зброєю ніндзя.

У процесі своїх недавніх розкопок в руїнах адміністративного центру у Сайтамі археологи знайшли артефакти, які є прототипами зброї ніндзя, пише Asahi.

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Відкриття було зроблено під час вивчення руїн оборонних споруд. Вважається, що вони пали під час облоги міста Одавари воєначальником Тоєтомі Хідеєсі у 1590 році.

Акіхіро Івата — вчений із Історичного музею Рандзана префектури Сайтама зазначив, що плоскі камені та глиняні кульки цілком можуть бути попередниками метальних зірок "сюрикен" і триболів "макібіші", які пізніше склали арсенали ніндзя.

[ + – ] Плоскі метальні камені із загостреними кутами

Термін "сюрикен" насправді охоплює безліч видів метального зброї, що використовується ніндзя. І, що важливо зазначити, досвідчений ніндзя використовує сюрикен для відволікання чи вторинної атаки, а не як засіб для вбивства.

Триболи (також часник, підмітні каракулі, залізні рогульки) — зброя, призначена для обмеження пересування. Складається з кількох зіркоподібно з'єднаних гострих сталевих цвяхів або шипів, спрямованих у різні боки. У середньовічній Японії використовувався захисту самурайських фортець.

Івата дійшов свого висновку після повторного вивчення предметів пізнього Періоду Воюючих Царств (453-221 до н.е.), розкопаних на археологічних розкопках у Сайтамі та місті Хатіодзі на заході Токіо.

[ + – ] Сюрикен періоду Едо — історичний період Японії, час правління клану Токугава

У період з 1990-х по 2000-і роки на руїнах замку Івацукі були знайдені плоскі метальні камені з загостреними кутами, очевидно, призначені для завдання шкоди ворожим військам. Шестикутний камінь мав діаметр 4,8 см і товщину 1 см, у той час як 17 каменів з Одавара мали діаметр від 8 до 14 см і товщину від 1,5 до 3 см. Облога Одавари змусила клан-суперник Ходзе сховатися в замку Іцукі, перед тим, як він пав.

Чотири неполіровані глиняні кулі були знайдені серед предметів, розкопаних у руїнах замку Хатіодзі близько 1960 року. Кожна куля діаметром приблизно 1-3 см має 4 шипоподібні виступи, один з яких спрямований вгору, очевидно, для уповільнення просування ворожих сил. Замок Хатіодзі також упав під час облоги Одавари.

Як додав Івата, не виключено, що клан Ходзе виготовив цю зброю для втечі після того, як зрозумів, що зіткнувся з більшою силою Хідеєсі.

[ + – ] Японські триболи "макібіші"

"Поглянувши на форми цих знарядь, можна дійти висновку, що вони могли бути прототипами сюрикенів та іншої зброї, яку використовували агенти під прикриттям", — розповіли вчені.

Як уклав експерт з ніндзя та професор з Міеського Університету Міе Юджі, ці артефакти є справжнім новаторським відкриттям.

А ось у листопаді 2021 року у Швейцарії археолог-аматор виявив кинджал римського воїна віком 2000 років, втрачене поле битви, а також різні цікаві артефакти, серед яких були монети, наконечники копій, фрагменти щитів і навіть цвяхи.