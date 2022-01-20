Человечество столкнулось с эпидемией близорукости: ученые назвали причины

Ученые предупреждают о том, что человечеству стоит приготовиться к "эпидемии" близорукости из-за резкого увеличение случаев нарушения зрения.

Группа ученых из разных научно-исследовательских учреждений Великобритании во время исследования пришла к выводу, что количество людей с близорукостью резко увеличилось. Это касается и людей среднего возраста, которые родились в конце 1960х – в начале 1970-х и молодого поколения. Это связано с объединением генетических факторов и факторов окружающей среды, в том числе и с большим временем, которое люди начали проводить перед экраном, сначала телевизоров, а потом и компьютеров и других современных гаджетов, сообщает ScienceAlert.

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Количество людей с близорукостью увеличилось среди тех, кто родился в конце 1960-х годов на 10%. Нарушения зрения у них произошло в более поздний этап их жизни. Также подобные процессы наблюдаются и у более молодого поколения и одним из факторов является увеличение количества времени, которое люди проводят перед экранами современных гаджетов.

"Мы стоим на пороге "эпидемии" близорукости. Эта болезнь распространяется большими темпами и все больше молодых людей страдают от нее", — говорят авторы исследования.

По словам ученых, среди людей, которые родились между 1965 и 1970 годами количество случаев близорукости, которая возникла в более позднем периоде их жизни увеличилось на 13%.Но самый высокий процент увеличения случаев близорукости наблюдается среди людей, которые родились в конце 1950х – 31%.

Фото: Pinterest

"Больше людей стали уделять времени своему образованию, они стали больше получать зрительной информации, наблюдается резкое увеличение использования электронных устройств с экранами. Люди стали больше времени проводить не на открытом воздухе, а вместе с современными гаджетами", — говорят ученые.

Сейчас близорукость стала проявляться в более молодом возрасте у большего количества людей. И самое тревожное, что нарушение зрения приобретает более тяжелые формы, чем раньше, говорят ученые. Исследователи считают, что нужно провести более тщательное изучения того, как различные факторы влияют на риск появления близорукости. В том числе это касается исследований генетической предрасположенности и влияния окружающей среды.

Напоминаем, что ученые научились предсказывать смерть с помощью сканирования глаз. По словам ученых наши глаза могут показать насколько рано может умереть человек.