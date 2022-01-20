Людство зіштовхнулося з епідемією короткозорості: учені назвали причини

Учені попереджають про те, що людству варто приготуватися до "епідемії" короткозорості через різке збільшення випадків порушення зору.

Група вчених з різних науково-дослідних установ Великобританії під час дослідження дійшла висновку, що кількість людей з короткозорістю різко збільшилася. Це стосується і людей середнього віку, які народилися наприкінці 1960-х – на початку 1970-х, і молодого покоління. Це пов'язано з поєднанням генетичних факторів та факторів навколишнього середовища, зокрема і зі значним часом, який люди почали проводити перед екраном, спочатку телевізорів, а потім комп'ютерів та інших сучасних гаджетів, повідомляє ScienceAlert.

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Кількість людей з короткозорістю збільшилася серед тих, хто народився наприкінці 1960-х років на 10%. Порушення зору в них припало на пізніший етап їхнього життя. Також подібні процеси спостерігаються і в молодшого покоління і одним із факторів є збільшення кількості часу, який люди проводять перед екранами сучасних гаджетів.

"Ми стоїмо на порозі "епідемії" короткозорості. Ця хвороба поширюється великими темпами і все більше молодих людей страждають від неї", — кажуть автори дослідження.

За словами вчених, серед людей, які народилися між 1965 та 1970 роками, кількість випадків короткозорості, що виникла в пізнішому періоді їхнього життя, збільшилася на 13%.

Фото: Pinterest

"Більше людей стали приділяти часу своїй освіті, вони стали більше отримувати зорову інформацію, спостерігається різке збільшення використання електронних пристроїв з екранами. Люди стали більше часу проводити не на відкритому повітрі, а разом із сучасними гаджетами", — кажуть учені.

Наразі короткозорість стала проявлятися в молодшому віці в більшої кількості людей. І найтривожніше, що порушення зору набуває більш важких форм, ніж раніше, кажуть учені. Дослідники вважають, що потрібно провести ретельніше вивчення того, як різні фактори впливають на ризик появи короткозорості. Зокрема це стосується досліджень генетичної схильності та впливу навколишнього середовища.

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