В Украине хотят построить космодром на побережье Черного моря

По словам авторов инициативы, раньше реализовать подобны проект было невозможно по соображениям безопасности. Но ситуация изменилась с появлением возвращаемых ступеней ракет-носителей.

На побережье Черного моря, возле админграницы Одесской и Николаевской областей построят космодром. Об этом рассказали на конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий и Владимир Присяжный, возглавляющий Национальный центр управления и испытаний космических средств, передает "Укринформ".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Авторы инициативы строительства космодрома рассказали, что раньше в Украине подобные объекты не разрешали возводить, потому что страна густо населена. На жителей могла упасть любая из отделяемых ступеней запущенной ракеты, что привело бы к жертвам и повреждениям имущества.

Существующие в Украине требования к космодрому — отсутствие жилых зданий на 500 км от всей траектории полета первой ступени и хозяйственных построек — на 200 км, пояснил Гриневецкий.

Ситуация изменилась, когда появились возвращаемые ступени космических ракет-носителей (такие, как использует, например, компания SpaceX — Ред.). После отделения ступень ракеты совершает управляемый спуск и посадку на заранее подготовленную площадку.

Технологии управляемого возврата частей космических аппаратов развились до такой степени, что космодромы уже начинают строить рядом с густонаселенными зонами, утверждают энтузиасты. Например, уже получено разрешение и выделены средства британскими властями на строительство космодрома в Шотландии, неподалеку от города Эдинбург.

Падения на землю второй ступени ракеты, которую возвращать пока никто не умеет, опасаться не стоит, поскольку это произойдет уже за пределами украинской территории. Скорее всего, на турецкой земле. Нужно лишь получить от турецких властей разрешение на такие запуски.

Какова вероятность, что президент Турции согласится, чтобы отработанные вторые ступени украинских ракет падали на его сограждан, авторы инициативы не сообщают, равно как и то, как они собираются привлекать деньги на реализацию проекта.

Участники конференции отметили, что существует возможность запускать украинские ракеты с территории Австралии и Канады, а также производить совместные запуски с морских платформ, либо с самолетов — ракетоносителей.

Ранее Фокус сообщал, что в Канаде собираются построить космодром, где будут запускать ракеты "Циклон 4М". Первые запуски украинских ракет с коммерческими спутниками планируют на 2023 год.