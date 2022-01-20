В Україні хочуть збудувати космодром на узбережжі Чорного моря

За словами авторів ініціативи, раніше реалізувати подібний проєкт було неможливо з міркувань безпеки. Але ситуація змінилася з появою ступенів ракет-носіїв, що повертаються.

На узбережжі Чорного моря, біля адмінкордону Одеської та Миколаївської областей збудують космодром. Про це розповіли на конференції Всеукраїнського об'єднання інноваційно-космічних кластерів голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький та Володимир Присяжний, який очолює Національний центр управління та випробувань космічних засобів, передає "Укрінформ".

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Автори ініціативи будівництва космодрому розповіли, що раніше в Україні такі об'єкти не дозволяли зводити, бо країна густо заселена. На мешканців могла впасти будь-яка з відокремлюваних ступенів запущеної ракети, що призвело б до жертв і пошкоджень майна.

Вимоги до космодрому, які існують в Україні — відсутність житлових будівель на 500 км від усієї траєкторії польоту першої ступені та господарських будівель — на 200 км, пояснив Гриневецький.

Ситуація змінилася, коли з'явилися ступені космічних ракет-носіїв, що повертаються (такі, як використовує, наприклад, компанія SpaceX — Ред.). Після відділення ступінь ракети здійснює керований спуск та посадку на заздалегідь підготовлений майданчик.

Технології керованого повернення елементів космічних апаратів розвинулися настільки, що космодроми вже починають будувати поруч із густонаселеними зонами, стверджують ентузіасти. Наприклад, вже отримано дозвіл та виділено кошти британською владою на будівництво космодрому в Шотландії, неподалік міста Единбург.

Падіння на землю другої ступені ракети, яку повертати поки що ніхто не вміє, побоюватися не варто, оскільки це станеться вже за межами української території. Найімовірніше, на турецькій землі. Потрібно лише отримати від турецької влади дозвіл на такі запуски.

Яка ймовірність, що президент Туреччини погодиться, щоб відпрацьовані другі ступені українських ракет падали на його співгромадян, автори ініціативи не повідомляють, як і те, як вони збираються залучати гроші на реалізацію проєкту.

Учасники конференції зазначили, що існує можливість запускати українські ракети з території Австралії та Канади, а також здійснювати спільні запуски з морських платформ або з літаків — ракетоносіїв.

Раніше Фокус повідомляв, що в Канаді збираються побудувати космодром, де запускатимуть ракети "Циклон 4М". Перші запуски українських ракет із комерційними супутниками планують на 2023 рік.