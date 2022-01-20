В Украине впервые сделали операцию на пищеводе с помощью робота Da Vinci (фото)

С помощью роботической системы сложное хирургическое вмешательство львовским врачам удалось совершить через четыре небольших прокола.

В Украине впервые провели операцию на пищеводе с помощью робота Da Vinci. Сверхсложную операцию провели львовские хирурги, сообщает Первое территориальное медицинское объединение города Львова в Facebook.

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Отмечается, что 34-летняя женщина со Львовской области страдала из-за ахалазии пищевода, то есть нарушения его функции во время приема пищи – редкой болезни, которой, по статистике, болеет только 0,001% людей на Земле. Пациентка похудела на 10 килограммов, и последние два месяца не могла даже пить воду, не то, чтобы есть.

О своем редком диагнозе женщина узнала только в январе, когда обратилась в больницу скорой помощи Первого ТМО Львова. До этого она два года страдала сначала от страшного дискомфорта, а затем и от боли. Вся еда, которую она пыталась съесть, возвращалась.

Медики подчеркивают, что раньше единственным методом вылечить пациентку была операция с разрезом грудной клетки и брюшной полости.

Но с помощью робота Da Vinci сложное хирургическое вмешательство львовским врачам удалось сделать через четыре небольших прокола. Использование новейшего оборудования позволило значительно снизить как травматизм во время проведения операции, так и риск рецидивов.

"Руки робота рассекли мышечную оболочку пищевода, которая и провоцировала спазм. Далее сформировали антирефлюксную манжетку, чтобы содержимое из желудка не попадало в пищевод", — описывают операцию в посте.

[ + – ] Во Львове провели сложную операцию с помощью робота

Врачам также удалось значительно сократить время реабилитации. Уже через день после операции пациентка вернулась домой к двум своим детям. Теперь она снова может нормально есть и пить.

Аппарат DaVinci – это робот нового поколения, позволяющий проводить операцию через одно-два сантиметровых разрезы с помощью миниатюрных манипуляторов и 3Д камер высокой резолюции, которые дают хирургу максимально полное и точное изображение места операции. Это единственная коммерчески доступная технология, которая применяется в традиционной полостной хирургии. Следует отметить, что робот не контролирует операцию, каждый аспект хирургического вмешательства контролирует хирург. Система не может быть запрограммирована и принимать решение без помощи других. Каждый маневр выполняется при непосредственном участии врача, использующего для этого возможности работа Да Винчи.

Ранее Фокус писал, что в Украине впервые провели трансплантацию сердца 13-летнему ребенку. Эту сложную операцию успешно провели хирурги во Львовской клинической больнице. Сердце пересадили подростку из Волыни. Его донором стал 54-летний мужчина, накануне скончавшийся в результате инсульта.