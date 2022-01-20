В Україні вперше зробили операцію на стравоході за допомогою робота Da Vinci (фото)

За допомогою роботичної системи складне хірургічне втручання львівським лікарям вдалося зробити через чотири невеликі проколи.

В Україні вперше провели операцію на стравоході за допомогою робота Da Vinci. Надскладну операцію здійснили львівські хірурги, повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова у Facebook.

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Зазначається, що 34-річна жінка з Львівщини страждала через ахалазію стравоходу, тобто порушення його функції під час прийому їжі – рідкісну хворобу, якою, за статистикою, хворіє лише 0,001% людей на Землі. Пацієнтка схудла на 10 кілограмів, і останні два місяці не могла уже навіть пити воду, не те щоб їсти.

Про свій рідкісний діагноз жінка дізналася лише в січні, коли звернулася до Лікарні швидкої допомоги Першого ТМО Львова. До цього жителька Львівщини два роки мучилася спочатку від страшенного дискомфорту, а потім і від болю. Вся їжа, яку вона намагалася з'їсти, поверталася.

Медики підкреслюють, що раніше єдиним методом вилікувати пацієнтку була операція з розрізом грудної клітки й черевної порожнини.

Та за допомогою роботичної системи Da Vinci складне хірургічне втручання львівським хірургам вдалося зробити через чотири невеликі проколи. Використання новітнього обладнання дозволило значно зменшити як травматизм під час проведення операції, так і ризик рецидивів після втручання.

"Руки робота розсікли м'язову оболонку стравоходу, яка й провокували спазм. Далі сформували антирефлюксну манжетку, щоб вміст зі шлунку не потрапляв в стравохід", — описують операцію в дописі.

[ + – ] У Львові провели складну операцію за допомогою робота

Лікарям також вдалося значно скоротити й час реабілітації. Уже через день після операції пацієнтка повернулася додому до двох своїх дітей. Зараз вона знову може нормально їсти й пити.

Апарат DaVinci – це робот нового покоління, який дозволяє проводити операцію через одно-два сантиметрові розрізи за допомогою мініатюрних маніпуляторів та 3Д камер високої резолюції, які дають хірургу максимально повне і точне зображення місця операції. Це єдина комерційно доступна технологія, яка застосовується в традиційній порожнинній хірургії. Варто зазначити, що робот не контролює операції, кожен аспект хірургічного втручання контролює хірург. Система не може бути запрограмована і приймати рішення самостійно. Кожен маневр виконується за безпосередньої участі лікаря, який використовує при цьому можливості робота Да Вінчі.

Раніше Фокус писав, що в Україні вперше провели трансплантацію серця 13-річній дитині. Цю складну операцію успішно здійснили хірурги у Львівській клінічній лікарні. Серце пересадили підлітку із Волині. Його донором став 54-річний чоловік, який напередодні помер у результаті інсульту.