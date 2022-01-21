Крупнейший вулкан Солнечной системы. Спутник ОАЭ прислал потрясающие изображения Марса (фото)

Орбитальный космический аппарат "Надежда" или "Аль-Амаль" по-арабски, который находится на орбите Марса сделал уникальные изображения Красной планеты.

Космический аппарат "Надежда" или "Аль-Амаль" отправили к Марсу летом 2020 года в рамках программы Объединенных Арабских Эмиратов под названием Emirates Mars Mission. Это первый космический аппарат для исследования другой планеты, который запустила арабская страна. "Надежда" исследует атмосферу Марса в попытке создать первую полную картину климата Марса в течение марсианского года. На этой неделе аппарат прислал новый пакет данных, в том числе и потрясающие фотографии Марса. На них среди прочего можно увидеть и самый большой и самый высокий вулкан в Солнечной системе, сообщает Forbes.

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[ + – ] Горы Тарсис и гора олимп на Марсе Фото: Forbes

Что можно увидеть на фотографиях космического аппарата "Аль-Амаль"?

На фотографиях, которые сделал аппарат во время выполнения своей основной миссии, можно увидеть несколько удивительных достопримечательностей Марса.

На изображении видны горы Тарсис – это три щитовых вулкана, которые расположены в ряд. Расстояние между вулканами – почти 700 км. Внизу находится гора Олимп – самый большой и самый высокий вулкан в Солнечной системе. Его высота — 22 км, а диаметр — 540 км. В ряду гор Тарсис самый крайняя слева гора Аскрийская, вулкан высотой 18 км и диаметром 460 км. Остальные два вулкана – это гора Павлина (высота 14 км) и гора Арсия (высота 19 км).

[ + – ] Гора Олимп на Марсе Фото: Forbes

Что делает космический аппарат "Аль-Амаль на орбите Марса?

Марс постоянно теряет свою атмосферу. Во время этого процесса кислород и водород улетают в космос. Частично в этом виноват солнечный ветер. Но космический аппарат "Надежда" изучает как нижние, так и верхние слои атмосферы Марса. С его помощью ученые хотят узнать, существует ли связь между погодой, пыльными бурями и температурой на Марсе и этой потерей водорода и кислорода.

[ + – ] Гора Олимп на Марсе Фото: Forbes

Почему 2022 год – это "год Марса"?

[ + – ] Долины Маринер простираются более чем на 4000 км по поверхности Марса Фото: Forbes

Марс вращается вокруг Солнца за 687 дней и каждые два года планета приближается к Земле на максимально близкое расстояние. В это время с Земли можно увидеть очень яркий Марс, который освещен Солнцем на 100%. Этот момент называется противостоянием и он произойдет 8 декабря 2022 года.

Когда будет новая миссия на Марс?

Поскольку Марс и Земля сблизятся в конце 2022 года, это идеальное время для запуска космического аппарат, чтобы воспользоваться преимуществом близости между двумя планетами. В сентябре 2022 года к Красной планете отправится совместный космический аппарат Европейского космического агентства и Роскосмоса "ЭкзоМарс", который состоит из орбитального аппарата и марсохода "Rosalind Franklin", который опуститься на поверхность Марса 10 июня 2023 года.