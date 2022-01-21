Найбільший вулкан Сонячної системи. Супутник ОАЕ надіслав чудові зображення Марса (фото)

Орбітальний космічний апарат "Надія" або "Аль-Амаль" по-арабськи, який знаходиться на орбіті Марса, зробив унікальні зображення Червоної планети.

Космічний апарат "Надія" або "Аль-Амаль" відправили до Марса влітку 2020 в межах програми Об'єднаних Арабських Еміратів під назвою Emirates Mars Mission. Це перший космічний апарат для вивчення іншої планети, яку запустила арабська країна. "Надія" досліджує атмосферу Марса в спробі створити першу повну картину клімату Марса протягом марсіанського року. Цього тижня апарат надіслав новий пакет даних, зокрема й чудові фото Марса. На них, серед іншого, можна побачити і найбільший і найвищий вулкан у Сонячній системі, повідомляє Forbes.

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[ + – ] Гори Тарсіс і гора Олімп на Марсі Фото: Forbes

Що можна побачити на фото космічного апарату "Аль-Амаль"?

На фото, що їх зробив апарат під час виконання своєї основної місії, можна побачити кілька дивовижних пам'яток Марса.

На зображенні видно гори Тарсіс — це три щитові вулкани, які розташовані в ряд. Відстань між вулканами — майже 700 км. Внизу знаходиться гора Олімп — найбільший і найвищий вулкан у Сонячній системі. Його висота — 22 км, а діаметр — 540 км. У ряді гір Тарсіс найкраща ліворуч Аскрійська гора, вулкан заввишки 18 км і діаметром 460 км. Інші два вулкани — це гора Павліна (висота 14 км) та гора Арсія (висота 19 км).

[ + – ] Гора Олімп на Марсі Фото: Forbes

Що робить космічний апарат Аль-Амаль на орбіті Марса?

Марс постійно втрачає свою атмосферу. Під час цього процесу кисень і водень відлітають у космос. Частково в цьому винний сонячний вітер. Але космічний апарат "Надія" вивчає як нижні, так і верхні шари атмосфери Марса. З його допомогою вчені хочуть дізнатися, чи існує зв'язок між погодою, курними бурями та температурою на Марсі та цією втратою водню та кисню.

[ + – ] Гора Олімп на Марсі Фото: Forbes

Чому 2022 рік — це "рік Марса"?

[ + – ] Долини Марінер простягаються більш ніж на 4 000 км. Фото: Forbes

Марс обертається навколо Сонця за 687 днів, і кожні два роки планета наближається до Землі на максимально близьку відстань. У цей час із Землі можна побачити дуже яскравий Марс, який освітлений Сонцем на 100%. Цей момент називається протистоянням, і він відбудеться 8 грудня 2022 року.

Коли буде нова місія на Марс?

Оскільки Марс і Земля зблизяться наприкінці 2022 року, це ідеальний час для запуску космічного апарату, щоб скористатися перевагою близькості між двома планетами. У вересні 2022 року до Червоної планети відправиться спільний космічний апарат Європейського космічного агентства та Роскосмосу "ЕкзоМарс", який складається з орбітального апарату та марсоходу "Rosalind Franklin", який опуститься на поверхню Марса 10 червня 2023 року.