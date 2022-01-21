Ученые нашли эффективный способ прогнать грусть и поднять настроение

Исследователи советуют людям отвлечься на любимое дело или навык, в котором они превосходят других.

Во время эксперимента, в котором приняли участие 616 человек, выяснилось, что люди могут использовать для борьбы с плохим настроением как когнитивный навык, так и навык осознанности. Главное, чтобы человек поверил, что тот или иной навык является его сильной стороной, сообщает SciTechDaily.

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Когнитивные навык – это выявление и переоценка своих негативных мыслей и убеждений. А навык осознанности — это осознание и принятие своих мыслей и чувств без попыток их изменить. Оба навыка используют психотерапевты для лечения депрессии у своих пациентов. Во время нового эксперимента, в котором приняли участие 616 человек, исследователи обнаружили, что люди, у которых было плохое настроение, улучшали его с помощью навыка, который, как им сказали является их сильной стороной и они им владеют лучше всего. Новое исследование предполагает, что это может быть любой навык, в котором вы, по вашему мнению, лучше всего разбираетесь. Например, вы умеет рисовать, петь, танцевать, хорошо готовите или у вас есть другие сильные стороны.

Фото: Freepik

"Мы обнаружили, что у испытуемых настроение улучшалось тогда, когда они использовали либо когнитивный, либо осознанный навык. Главное, что они верили в то, что именно этот навык подходит им лучше всего", — говорит Сэмюэл Мерфи из Университета штата Огайо.

Самое интересное, что во время эксперимента, участникам случайный образом говорили, что они лучше всего владеют тем или иным навыком, улучшающим настроение.

"Наши результаты показывают, что то, насколько хорошо участники овладели этим навыком, не имело значения. Именно вера в то, что они хорошо владеют эти навыком, улучшила их настроение", — говорит Дэниел Странк из университета штата Огайо.

Фото: Freepik

Во время эксперимента ученые коротко рассказали участникам о двух терапевтических навыках – когнитивном и осознанности. Их используют психотерапевты для лечения депрессии у своих пациентов. Каждому участнику в случайном порядке сказали, что один из навыков, когнитивный или осознанности, был их самым сильным или самым слабым навыком.

Затем учены попросили участников подумать о грустной ситуации и при этом фоном играла грустная музыка. Естественно все участники эксперимента загрустили.

Для улучшения настроения испытуемые испытывали те навыки, которые как им сказали, подходят им лучше всего. В результате все участники заявили, что их настроение улучшилось, но именно вера в силу того или иного навыка привела к таким результатам.

"Здесь мы изучали только когнитивные навыки и навыки осознанности, но существует множество подходов к улучшению психического здоровья. Если вы считаете, что тот или иной метод работает лучше, вероятно так и будет", — говорит Странк.