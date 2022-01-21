Учені знайшли ефективний спосіб прогнати смуток та підняти настрій

Дослідники радять людям відволіктися на улюблену справу або навичку, у якій вони перевершують інших.

Під час експерименту, у якому взяли участь 616 людей, з'ясувалося, що люди можуть використовувати для боротьби з поганим настроєм як когнітивну навичку, так і навичку усвідомленості. Головне, щоб людина повірила, що та чи інша навичка є її сильною стороною, повідомляє SciTechDaily.

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Когнітивна навичка – це виявлення та переоцінка своїх негативних думок та переконань. А навичка усвідомленості — це усвідомлення та прийняття своїх думок та почуттів без спроб їх змінити. Обидві навички використовують психотерапевти для лікування депресії у своїх пацієнтів. Під час нового експерименту, у якому взяли участь 616 осіб, дослідники виявили, що люди, які мали поганий настрій, покращували його за допомогою навички, яка, як їм сказали, є їхньою сильною стороною і нею вони володіють найкраще. Нове дослідження передбачає, що це може бути будь-яка навичка, у якій ви, на вашу думку, найкраще знаєтеся. Наприклад, ви вмієте малювати, співати, танцювати, добре готуєте чи маєте інші сильні сторони.

Фото: beer

"Ми виявили, що в піддослідних настрій покращувався тоді, коли вони використовували або когнітивну, або усвідомлену навичку. Головне, що вони вірили в те, що саме ця навичка підходить їм найкраще", — говорить Семюел Мерфі з Університету штату Огайо.

Найцікавіше, що під час експерименту учасникам випадково говорили, що вони найкраще володіють тією чи іншою навичкою, що покращує настрій.

"Наші результати показують, що те, наскільки добре учасники опанували цю навичку, не мало значення. Саме віра в те, що вони добре володіють цією навичкою, покращила їхній настрій", — говорить Деніел Странк з університету штату Огайо.

Фото: beer

Під час експерименту вчені коротко розповіли учасникам про дві терапевтичні навички – когнітивну та усвідомленість. Їх використовують психотерапевти для лікування депресії в пацієнтів. Кожному учаснику у випадковому порядку сказали, що одна з навичок, когнітивна чи усвідомленість, була їхньою найсильнішою чи найслабшою навичкою.

Потім вчені попросили учасників подумати про сумну ситуацію і при цьому на фоні грала сумна музика. Звичайно, всі учасники експерименту засумували.

Для поліпшення настрою піддослідні випробовували ті навички, які, як їм сказали, підходять їм найкраще. У результаті всі учасники заявили, що їхній настрій покращився, але саме віра через ту чи іншу навичку призвела до таких результатів.

"Тут ми вивчали лише когнітивні навички та навички усвідомленості, але існує безліч підходів до покращення психічного здоров'я. Якщо ви вважаєте, що той чи інший метод працює краще, ймовірно, так і буде", — говорить Странк.