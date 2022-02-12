Из того, что было. Как собирали спутник "Сич-2-30" и на что он способен

Запустив спутник "Сич-2-30", Украина вернулась в космос, но это не триумф: снимки все равно будем покупать у Израиля и Китая.

13 января в 17:26 по киевскому времени с базы Космических сил США на мысе Канаверал ракета компании Илона Маска SpaceX доставила на орбиту более ста спутников, среди которых был и украинский спутник "Сич-2-30". В 20.15 он пролетел над территорией Украины и установил связь с Землей. Так наша страна снова вернулась в космос.

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О том, почему это возвращение заняло почти 11 лет, и о задачах спутника Фокусу рассказал Андрей Колесник, бывший советник главы Государственного космического агентства, а теперь независимый эксперт по космической деятельности.

Украинский спутник "Сич-2-30": долгий путь наверх

Спутник "Сич-2-30" ранее носил название "Сич-2-1". Переименовали его, потому что планировали запустить в 2021-м — в год 30-летия независимости Украины, но запуск перенесли на начало 2022-го.

Предшественник этого спутника – "Сич-2" – был построен еще в 2011 году. Его запуск прошел успешно, но вместо запланированных пяти лет работы на орбите аппарат функционировал всего 16 месяцев. Как объясняет Андрей Колесник, проблема была в некачественных деталях. Планировалось, что пока на орбите будет работать "Сич-2", инженеры создадут новый спутник, получивший название "Сич-2-М" — проект научно-технической космической программы на 2013-2017 годы.

В общей сложности на спутник израсходовано около 250 млн грн, из которых 110 млн грн инвестировало КБ "Южное"

"Но в 2013 году "Сич-2" вышел из строя, а создание спутника "Сич-2-М" заморозили из-за нехватки финансирования. Космические программы всегда финансировались в размере примерно 35% от плана, утвержденного Радой", — говорит Колесник. По его словам, в 2018 году работу над "Сич-2-М" свернули. К тому моменту спутник был готов на 86%, почти 140 млн грн вложили в создание самого спутника и еще 110 млн грн — в оптику для него.

Тогда в Конструкторском бюро "Южное" решили модернизировать "дублера" "Сич-2". Спутник был создан в двух экземплярах — близнец остался на Земле, чтобы отрабатывать разные сценарии, которые могут произойти в космосе.

"Именно на базе этого "дублера" КБ "Южное" за свой счет — почти 110 млн грн — решило провести модернизацию: заменить ненадежные элементы полезного груза и служебные системы спутника, и таким образом быстро подготовить его к запуску. Этот вариант получил название "Сич-2-1", — продолжает эксперт. — Пришлось решать вопрос поиска необходимых деталей к комплектованию, ведь раньше использовали российские запчасти. В результате большинство деталей смогли собрать в Украине из имеющихся материалов, параллельно их дорабатывая, а часть закупили в европейских странах".

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Планировалось, что этот спутник отправят в космос в 2017 году с бразильского космодрома "Алкантара", но в 2015 году Бразилия отказалась от участия в проекте. Только в начале 2021 г. начались переговоры с компанией SpaceX. Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина вернется в космос ко Дню Независимости, поэтому "Сич-2-1" получил новое название "Сич-2-30". Однако дату старта сначала перенесли на декабрь 2021-го, а затем на 10 января 2022-го. В новом году уже компания Илона Маска перенесла запуск миссии "Транспондер-3" из "Сич-2-30" еще на три дня — на 13 января.

[ + – ] 13 января стартовавшая с базы Космических сил США на мысе Канаверал ракета компании Илона Маска SpaceX доставила на орбиту украинский спутник "Сич-2-30" Фото: Getty Images

Почему спутник "Сич-2-30" устарел уже на старте

По словам Андрея Колесника, "Сич-2-30" изначально создавали под другие параметры ракеты-носителя, поэтому пришлось потратить время и деньги на то, чтобы адаптировать спутник к Falcon-9.

"В общей сложности на "Сич-2-30" потрачено около 250 млн грн, из которых 110 млн грн инвестировало КБ "Южное". 140 млн грн перебросили с бразильского космического проекта "Циклон-4", который не реализовался. Это не бюджетные, а кредитные средства, которые брали под государственные гарантии. Услуги SpaceX стоили 54 млн грн, остальные деньги после сбора спутника пошли на закупку оборудования для наземного пульта управления", — объясняет Колесник. Он рассказывает, что за 30 лет независимости Украина на орбиту вывела шесть спутников, "Сич-2-30" стал седьмым и единственным функционирующим. Раньше спутниками управляли из Евпатории, теперь пульт управления расположен в Хмельницкой области.

[ + – ] Наследник 2000-х. "Сич-2-30" нельзя считать современным, это спутник предыдущего поколения Фото: КБ Южное

Основная функция "Сич-2-30" — мониторинг состояния водоемов, лесов, градостроительства и отслеживания природных катаклизмов. Также спутник будет служить для решения задач обороны страны. Однако даже при наличии собственного аппарата на орбите Украина не сможет сэкономить на покупке спутниковых снимков в других странах. Дело в том, что каждый спутник имеет индивидуальное пространственное разрешение – эта величина характеризует размер наименьших объектов, заметных на изображении. Чем она выше, тем качественнее и подробнее изображение. "Сич-2-30" выполняет обзорную функцию, поскольку имеет разрешение 7 м, большинство современных спутников в разы превосходят его.

"Ежегодно в рамках государственного бюджета на закупку космических снимков закладывается 35 млн грн, и весь этот бюджет тратится. Спутник "Сiч-2-30" может служить для общего наблюдения, например, определять, появились ли какие-то военные постройки на границе, а вот более подробные снимки все равно придется покупать в других странах", — говорит Колесник.

Сегодня Украина покупает снимки у Израиля и Китая. Израильский спутник может передавать изображения разрешением до 70 см, китайские – до 50 см. Украина покупает не только изображения, но и ресурсы китайского спутника: может заказывать точное время и точку съемки.

[ + – ] У спутника гибридный состав деталей комплектования, переход от аналогового к цифровому оборудованию полностью не состоялся Фото: КБ Южное

Насколько хорошо спутник "Сич-2-30" был подготовлен к работе, станет известно после того, как Украина получит первый снимок из космоса. По словам Колесника, на адаптацию спутника к работе на орбите в среднем уходит несколько месяцев.

"Можно надеяться на лучшее, но и к худшему стоит подготовиться, ведь основа этого спутника разработана еще в начале 2000-х годов, затем его постоянно модернизировали под новые космические концепции, — отмечает эксперт. — У спутника гибридный состав деталей комплектования, переход от аналогового к цифровому оборудованию полностью не состоялся, поэтому "Сич-2-30" нельзя считать современным, это аппарат предыдущего поколения".

[ + – ] В глобальной системе слежения за спутниками, которая принадлежит США, наш спутник пока не появился — отображаются только три предыдущих Фото: space-track.org

Пока Украина ожидает первые снимки от спутника "Сич-2-30", в КБ "Южное" пылится "Сич-2-М", способный делать снимки с пространственным разрешением 2 м. По мнению Колесника, вместо того, чтобы дорабатывать спутник предыдущего поколения, лучше бы профинансировать завершение строительства более современного аппарата. Впрочем, "Сич-2-М" тоже может оказаться на орбите, ведь в Госкосмосе заявили, что к 2025 году Украина планирует запустить еще семь спутников.