Праздник со слезами на глазах. Что не так с запуском украинского спутника

Украина запустила спутник. Если не брать проекты по запуску наноспутников, осуществленные КПИ, это очередной украинский государственный спутник в рамках проекта СИЧ: Сич-2-30.

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Сам по себе запуск спутников не является сегодня чем-то уникальным: их запускают на коммерческих ракетах-носителях компании средней руки и даже не самые известные в мире университеты. Например, в космосе отметились Непал, Бутан, Лаос, Ангола, Руанда. Вечно дефолтная Аргентина так и вовсе запустила в космос несколько десятков ИСК (искусственных спутников земли).

Нынешний пуск украинского спутника СИЧ-2 прошел на чужом носителе. В космос его вывела 13 января сего года ракета Falcon 9 компании Илона Маска. Наш ИСК был в числе 100 таких же "собратьев", вышедших в тот день на земную орбиту. Число 100 очень хорошо иллюстрирует как масштаб данной индустрии, так и значимость нашего нынешнего покорения космоса. Но тут, маленький шаг для человечества и огромный скачок для аграрной сверхдержавы.

С одной стороны, можно порадоваться за еще оставшихся в Украине специалистов – они получили госзаказ и еще на несколько лет сохранят остаточные компетенции для страны. С другой – к самому спутнику сразу же возник ряд замечаний: и недолговечный, и низкая разрешительная способность оптики, примерно в 10 раз уступающая уже существующей в отрытом доступе космической съемке земной поверхности с других спутников.

В значительной мере мы имели дело с пропагандистско-медийными технологиями. Идеологизация, убивающая экономическую целесообразность, никуда не делась из Украины. К очередной дате у нас готовы запустить даже аналог манекена "Иван Иванович", который когда-то "слетал" в космос накануне полета Гагарина. Или очередной спутник, вся функциональность которого будет заключаться в трансляции в космическом пространстве патриотических песен в стиле "Батько наш, Бандера".

То, что это так, подтверждают и заголовки украинских СМИ: тут был важен не сам запуск спутника, а то, что "впервые без участия России".

Ну и вторая новость – "на ракете Маска", что с учетом многочисленности секты его поклонников в Украине, не так и маловажно.

СИЧ-2 готовили к 30-летию независимости, но не успели, что стоило должности вице-премьеру по стратегическим отраслям экономики. Сорвалась изюминка сценарного плана. Мероприятие в период постновогоднего коматоза прошло не так ярко как хотелось бы – в период, когда каждый третий житель страны с петардами во дворе мнит себя чуть ли не Янгелем или Королевым, фишки с космосом "пиплом" не воспринимаются.

Всего государство потратило на запуск СИЧ-2 примерно два миллиона долларов. Университетские наноспутники обходятся в десятки раз дешевле.

Здесь нужно сделать одну важную ремарку. Запуск спутника в 21 веке – это обыденность. А вот запуск на своей ракете-носителе – это престиж, который доступен сейчас лишь десятку стран.

И еще десяток на подходе, прилагая к этому максимум усилий, в том числе и ценой ужасных жертв, как гибель 21 бразильца на космодроме Алькантара в результате крушения бразильской ракеты-носителя VLS-1. И Украина была в числе первых десяти стран, запуская в прежние годы спутники именно на своих ракетах-носителях. Выводить в космос ИСК без своей ракеты – это как считать себя автомобилистом, перемещаясь на такси….

В предыдущие годы ракетами-носителями для украинских спутников становились собственные носители "Днепр" и "Циклон", производившиеся силами щзнаменитгго КБ "Южное" в Днепроптровске. И здесь было чем гордиться.

По большому счету, космос и авиация – это именно те отрасли-хэдлайнеры, которые вызывали у нас чувство постоянной гордости за страну. Другое дело, что в последние годы все эти сложные технические кластеры экономики получили, наверное, наиболее мощный демотивационный удар под дых.

Да, мы еще так сяк ремонтируем самолет-гигант "Мрию", которая поднялась в небо еще в 1988 году, а в 1994-м с нее даже были временно сняты двигатели и оборудование. Но в настоящее время, мы уже не продаем готовые самолеты, а зарабатываем лишь на грузовых перевозках и продаже готовой документации, включая права интеллектуальной собственности и права на производство. Большая часть лучших специалистов разъехалась по городам и весям глобального мира.

В 2004 году Украина пыталась принять участие в проекте бразильского космодрома "Алкантара" и предложила свои ракеты-носители "Циклон-4", которые еще предстояло модернизировать из "Циклона-3". Тогда все начиналось масштабно, с визита президента Леонида Кучмы в Бразилию и подписания межправительственных соглашений.

За 12 лет участия в проекте наша страна потратила 4 млрд грн, которые были направлены, в том числе, и на обслуживание кредитов, привлеченных под государственные гарантии. Сума займов составила 260 млн. дол. В результате, Бразилия официально отказалась от украинской ракеты, а в Украине по факту использования бюджетных средств были открыты уголовные дела.

Крах проекта тогда объяснили происками Москвы, но по всей видимости, причины были значительно глубже.

Что касается сотрудничества с РФ то оно по причине войны практически прекращено, в результате чего "зависли" такие проекты как "Зенит" (запуск с Байконура и морской платформы Odyssey – "морской старт") и "Днепр" (переделка под коммерческие запуски снятых с боевых дежурств баллистических ракет SS-18).

Кстати, о "Морском старте". Это был действительно уникальный проект, единственный в своем роде, который предполагал запуск ракет с плавучей платформы в Тихом океане. В результате достаточно темной истории с банкротством, проект оказался в руках у россиян и на данный момент они планируют и в дальнейшем использовать именно украинские ракеты.

Как вариант решения проблемы санкций, предполагается, что Украина сможет отдельно от россиян поставлять ракеты в США, где к ним будут монтироваться российские двигатели, и уже оттуда готовая ракета поступит на морскую платформу.

[ + – ] Украина обладала тремя видами ракет-носителей, которые были способны запускать в космос коммерческие спутники: модификации "Зенит", "Циклон" и конверсионная ракета-носитель Днепр, переделанная из стратегических ядерных ракет..

Украина обладала тремя видами ракет-носителей, которые были способны запускать в космос коммерческие спутники: модификации "Зенит", "Циклон" и конверсионная ракета-носитель Днепр, переделанная из стратегических ядерных ракет.

Удельный вес Украины на рынке коммерческих пусков составлял с 1991 по 2017 год пристойные 7%: у нас было 138 успешных пусков при общих мировых 2105. В некоторые периоды наша рыночная ниша возрастала до 10% и выше: 9-13% в 1991-1994; 10% в 2001; 13% в 2004-м; 12% в 2006-м; 12% в 2008-м. Затем этот показатель стал падать и сократился до 1% в 2017-м, когда наступил финиш нашим космическим амбициям – отныне Украина могла участвовать лишь как субподрядчик отдельных узлов в космической программе ЕС – Вега и США – Антарес.

Просто так отобрать у конкурента кусок рынка в 10% — такое не снилось даже Илону Маску, который, кстати, восхищался украинским "Зенитом".

Проект "Вега" — это детище Европейского космического агентства. Украина делает для ракеты маршевый двигатель четвертой ступени. Что касается "Антареса", то ее разрабатывает корпорации Orbital Science Corporation (США), а наша страна принимает участие в создании конструкции первой ступени. То есть это проекты, где украинские ракетостроители выступают в роли подрядчиков. Одних из многих.

По сути – это программа плавной амортизации космического комплекса Украины со стороны западных партнеров, своеобразная мягкая эвтаназия, чтобы носители технологий оставались в Украине, а сами технологии не растекались по миру.

А дальше, время сделает свое дело: носители технологий умрут, а технологии устареют. На западных подрядах космическая отрасль будет "умирать" естественной смертью.

Наиболее впечатляющим в нашей новейшей истории был запуск наноспутника PolyITAN-1, разработанного студентами КПИ и запущенного в 2014-м году на конверсионном Днепре. Данный ИСК провел в космосе более 7 лет, в то время как все аналогичные 33 спутника из 17 стран, запущенные вместе с ним, уже давно вышли из строя.

В дальнейшем КПИ вывел в космос на ракете-носителе компании Боинг и PolyITAN-2 и совместно с политехникой Познани планирует запустить следующий спутник серии. Украине эти запуски не стоили практически ничего, все в рамках международных программ, что еще раз доказывает, что инновационный подход может открыть космос за сущие копейки, а государство на аналогичную акцию потратит миллионы.

В свое время, президент Леонид Кучма создал экономическую основу для украинского глубинного государства. Это основа формировалась за счет Нафтогаза, Укроборонпрома, Энергоатома, Укрзализници, Антонова и Национального космического агентства. В результате реформ последних семи лет, это глубинное государство практически уничтожено либо трансформировано под новый функционал.

Наш космический комплекс выстроен таким образом, что он сможет существовать лишь в неразрывной кластерной взаимосвязи всех его элементов: оптика завода Арсенал и Артема, технологии по созданию ракет-носителей и спутниковых платформ.

По отдельности все отдельные элементы обречены на развал, как это и происходит уже с заводом Арсенал в центре Киева, территория которого превращается в один большой "жральник" или фудкорт на новоязе.

Чтобы сохранить свой космический потенциал в условиях санкций против РФ, нам нужно либо сформировать концепцию собственного "старта" или войти в кооперацию с другими странами, имеющими географические преимущество по запуску ракет и сильные космические амбиции: Австралия, Индонезия, Бразилия, Саудовская Аравия. Это может быть "морской старт" или "воздушный" (с использованием модифицированной Мрии – технология соединения ракеты-носителя и самолета-носителя).

Здесь нам придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны США, РФ и любимого у нас Илона Маска. Мы обладали уникальными идеями, которые давали Украине колоссальное конкурентное преимущество (воздушный старт, морской старт), но нас сперва убедили в бесперспективности этих идей, а потом реализовали их вместо нас: так 18 января 2021 года Virgin Orbit впервые вывела в космос 10 спутников с помощью ракеты-носителя LauncherOne, сброшенной с материнского самолета Boeing 747-400 Cosmic Girl.

Кроме того, развитие космоса в Украине неразрывно связано и судьбой отечественного ВПК. Если мы будем переходить на западные аналоги вооружений, купленные в кредит, собственная отрасль попросту умрет.

Как заявил несколько лет назад экс-секретрь СНБО Владимир Горбулин: "Украина имеет моральное право ставить перед западными союзниками вопрос о пересмотре действующих ограничений по дальности для стратегических ракет средней дальности в интересах собственной обороноспособности".

Но это случится не ранее формирования у нас в стране настоящей касты служивых менеджеров, которые будут в первую очередь думать об эффективности, а не эффектности своих решений.

Пока же наши министры все больше напоминают героя-Федю с его знаменитым: "Ну ладно, давай, бухти мне, как космические корабли бороздят… Большой театр. А я посплю.".