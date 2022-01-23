В Японии случился переворот: впервые за 70 лет лидером местных обезьян стала самка

9-летняя самка японской макаки сражалась за власть в стае со своей матерью и четырьмя самцами. В итоге она вышла победителем в иерархической борьбе, но теперь ее власти угрожает период спаривания.

Молодая самка, которая живет в заповеднике на юге Японии, захватила контроль над стаей японских макак, в которую входят 677 особей. Эта обезьяна стала первой самкой-лидером за 70 лет существования заповедника. Но теперь ее власть находится под угрозой, ведь начался брачный сезон и самку лидера может свергнуть самец, который за ней ухаживает, сообщает Live Science.

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В японском заповеднике под названием Природный зоологический сад Такасакияма случился переворот. 9-летняя самка японской макаки по имени Якеи стала лидером стаи в которой числится 677 макак. В борьбе за власть она победила свою мать, а также четырех самцов. Самой главной победой Якеи стало свержение лидера стаи — 31-летнего самца Нанчу, который руководил макаками пять последних лет. Впервые за 70 лет существования заповедника самка стала предводителем стаи макак.

Жесткая борьба за власть привычна для японских макак. Но чтобы лидерство захватила самка – это случается очень редко, говорит научный сотрудник Японского общества содействия науке Ю Кайгайши.

[ + – ] Японская макака Фото: wikipedia

У японских макак строго иерархическое сообщество. Животные более высокого ранга получают больший доступ ек еде и могут выбирать любых партнеров для спаривания. Например, ранг самца определяется тем, сколько времени он провел в определенной стае, учитывая тот факт, что после достижения половой зрелости макаки покидают свою родную стаю. У самок ранг всегда ниже, чем у их матерей. Иногда макаки могут захватит власть в стае силой, но это в основном делают самцы.

По словам Кайгайши, захват власти самкой стал полной неожиданностью для ученых. После захвата "трона" макака даже стала проявлять традиционно мужское поведение.

Но сейчас пребывание у власти для Якеи находится под угрозой. Начался период спаривания и за самкой начал ухаживать 18-летний самец по имени Луффи.

"Я заметил, что Якеи смотрит на Луффи со страхом, он уже начинает даже забирать у нее еду", — говорит Кайгайши.

Сотрудники заповедника говорят, что самец может в итоге вергнуть Якеи с места лидера стаи. Но пока самка не поддается на ухаживания самца и держится за власть. Так что неизвестно, чем закончится эта история, говорят ученые.

Напоминаем, что в Индии разъяренные обезьяны в качестве мести сбросили с крыш 250 собак. По словам местных жителей, собак затаскивают на крыши зданий после того, как одна из бродячих стай растерзала одного из детенышей обезьян.