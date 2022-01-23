У Японії стався переворот: уперше за 70 років лідером місцевих мавп стала самка

9-річна самка японської макакі боролася за владу у зграї зі своєю матір'ю та чотирма самцями. У результаті вона вийшла переможцем у ієрархічній боротьбі, але тепер її владі загрожує період спарювання.

Молода самка, яка живе у заповіднику на півдні Японії, захопила контроль над зграєю японських макак, до якої входять 677 особин. Ця мавпа стала першою самкою-лідером за 70 років існування заповідника. Але тепер її влада перебуває під загрозою, адже розпочався шлюбний сезон і самку лідера може повалити самець, який її доглядає, повідомляє Live Science.

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У японському заповіднику під назвою Природний зоологічний сад Такасакіяма стався переворот. 9-річна самка японської макакі на ім'я Якеї стала лідером зграї, в якій числиться 677 макак. У боротьбі за владу вона перемогла свою матір, а також чотирьох самців. Найголовнішою перемогою Якеї стало повалення лідера зграї – 31-річного самця Нанчу, який керував макаками п'ять останніх років. Вперше за 70 років існування заповідника самка стала ватажком зграї макак.

Жорстка боротьба за владу звична японських макак. Але щоб лідерство захопила самка – це трапляється вкрай рідко, каже науковий співробітник Японського товариства сприяння науці Ю Кайгайші.

[ + – ] Японська макака Фото: wikipedia

У японських макак суворо ієрархічна спільнота. Тварини вищого рангу отримують більший доступ до їжі і можуть вибирати будь-яких партнерів для спарювання. Наприклад, ранг самця визначається тим, скільки часу він провів у певній зграї, враховуючи той факт, що після досягнення статевої зрілості макаки залишають свою рідну зграю. У самок ранг завжди нижчий, ніж у їхніх матерів. Іноді макаки можуть захопити владу у зграї силою, але це здебільшого роблять самці.

За словами Кайгайші, захоплення влади самкою стало повною несподіванкою для вчених. Після захоплення "трону" макака навіть стала виявляти традиційно чоловічу поведінку.

Але зараз перебування при владі Якеї перебуває під загрозою. Почався період спарювання і самці почав доглядати 18-річний самець на ім'я Луффі.

"Я помітив, що Якеї дивиться на Луффі зі страхом, він уже починає навіть забирати в неї їжу", — каже Кайгайші.

Співробітники заповідника кажуть, що самець може зрештою спасти Якеї з місця лідера зграї. Але поки що самка не піддається на залицяння самця і тримається за владу. Тож невідомо, чим закінчиться ця історія, кажуть вчені.

Нагадуємо, що в Індії розлючені мавпи як помста скинули з дахів 250 собак. За словами місцевих жителів, собак затягують на дахи будівель після того, як одна з бродячих зграй роздерла одного з дитинчат мавп.