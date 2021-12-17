В Індії розлючені мавпи як помсту скинули з дахів 250 собак (відео)

Місцеві жителі стверджують, що собак затягують на дахи будівель та верхівки дерев після того, як одна з бродячих зграй роздерла одного з дитинчат мавп.

У навколишніх селах індійського міста Маджалгаон та в сусідньому місті Лавул (штат Махараштра) розлючені мавпи вбили сотні собак. Примати затягують чотирилапих на вершини будівель та дерев і скидають униз. Про це повідомляє India News18.

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Повідомляється, що під час такого міжвидового протистояння за останній місяць уже загинуло 250 собак. Місцеві жителі кажуть, що таким чином мавпи мстять собакам після того, як зграя бродячих собак роздерла одного з дитинчат мавп.

За повідомленнями місцевої преси, в населеному пункті Лавула вже не залишилося "жодного цуценяти". Тварини нападають навіть на школярів. У таких випадках людям доводиться відбиватися камінням.

Місцеві видання опублікували фотографії на підтвердження повідомлень про напади. Жителі кажуть, що мавпи нападають на собак, коли їх помічають, а потім переносять на високі місця та скидають. У таких інцидентах страждали і люди, які падали з висоти, намагаючись урятувати своїх собак.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені з'ясували, як шимпанзе взаємодіють. Виявилося, що примати прощаються та вітаються одне з одним, як і люди. У ході нещодавнього дослідження вчені вивчили понад 2 000 випадків соціальної взаємодії в товаристві приматів.