В Индии разъяренные обезьяны в качестве мести сбросили с крыш 250 собак (видео)

Местные жители утверждают, что собак затаскивают на крыши зданий и верхушки деревьев после того, как одна из бродячих стай растерзала одного из детенышей обезьян.

В окрестных деревнях индийского города Маджалгаон и в соседнем городе Лавул (штат Махараштра) разъяренные обезьяны убили сотни собак. Приматы затаскивают четвероногих на вершины зданий и деревьев и сбрасывают вниз. Об этом сообщает India News18.

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Сообщается, что в ходе такого межвидового противостояния за последний месяц уже погибли 250 собак. Местные жители говорят, что таким образом обезьяны мстят собакам после того, как стая бродячих собак растерзала одного из детенышей обезьян.

По сообщениям местной прессы, в населенном пункте Лавул уже не осталось "ни одного щенка". Животные нападают даже на школьников. В таких случаях людям приходится отбиваться камнями.

Местные издания опубликовали фотографии в подтверждение сообщений о нападениях. Жители говорят, что обезьяны нападают на собак, когда их замечают, а затем переносят на высокие места и сбрасывают. В таких инцидентах страдали и люди, которые падали с высоты, пытаясь спасти своих собак.

Ранее Фокус сообщал, что ученые выяснили, как шимпанзе взаимодействуют друг с другом. Оказалось, что приматы прощаются и приветствуют друг друга, как и люди. В ходе недавнего исследования ученые изучили больше 2 000 случаев социального взаимодействия в сообществе приматов.