Ученые рассказали, может ли Земля прекратить вращение, и что случится, если это произойдет

По словам английского астронома, почти ничто не может остановить вращение Земли вокруг своей оси. Но если это случится, то изменится практически все.

С момента своего образования наша планета вращается как вокруг Солнца, так и вокруг своей оси. Благодаря этому сменяются времена года, а во втором случае на планете меняются день и ночь. По словам астронома Джакко ван Луна из Килского университета в Англии, Земля будет вращаться еще долго — потому, что нечему и некому остановить ее вращение. Хотя это может произойти, если планета столкнется с другим подобным ей объектом. Но даже если это произойдет, вращение не прекратится полностью. Изменится лишь способ вращения, сообщает Space.

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4,5 млрд лет Земля вращается вокруг Солнца и вокруг своей оси. Она это делает потому, что ничто в окружающем пространстве не способно ей помешать.

"Если вы раскрутите карусель на детской площадке, а потом опустите ее, то она со временем остановится. Окружающий воздух и другие силы замедлят ее движение, что приведет к остановке. Но в космосе нет ничего, что бы замедлило движение Земли", — говорит ван Лун.

[ + – ] Единственное, что немного замедляет вращение Земли – это Луна Фото: wikipedia

Единственное, что немного замедляет это вращение – это наш спутник, Луна. Движение обеих сторон Земли — той, которая обращена к Луне, и противоположной ей — не полностью уравновешивается гравитацией. Этот дисбаланс создает океанские приливы, из-за которых океаны "выпирают" по обе стороны Земли.

Когда Земля вращается, эти выпуклости движутся по поверхности планеты подобно волнам, создавая противодействие вращению Земли. В результате такого замедления вращения планеты сутки на Земле увеличиваются на 1 секунду каждые 50 000 лет.

[ + – ] Остановить вращение Земли может только столкновение с другой планетой Фото: UniverseToday

"Что может остановить вращение Земли? Это может произойти только если в нее врежется другая планета. И то, более вероятно, что вращение не прекратится полностью, а изменится способ вращения", — говорит ван Лун.

По словам ученого, даже если предположить, что Земля перестанет вращаться, люди и все живое не улетят в космос. Гравитация не позволит этому произойти.

"Однако на планете изменится очень многое, особенно климат. Ведь Земля не прекратит вращение вокруг Солнца, а это значит, что день и ночь будут длится по полгода. В результате днем планета будет очень сильно нагреваться, а ночью так же сильно остывать", — рассуждает ученый.

Из-за огромных перепадов температур на Земле станут дуть очень сильные ветры, которые будут перемещать теплый воздух в более холодные ночные регионы. Из-за встречи ветров, которые дуют в разных направлениях, на Земле появятся огромные вихри, возможно, размером с целые континенты.

"Не стоит забывать о том, что вращение Земли превращает расплавленное железо в ядре планеты в магнит, и у нас есть магнитное поле, которое защищает планету от вредного излучения Солнца и космических лучей. Без магнитного поля, которого не станет после остановки вращения, нас ничего не защитит", — говорит ван Лун.

И наконец, если Земля остановится, то на ночном небе будут постоянно видны одни и те же звезды.

"Это потому, что вы будете смотреть в космос всегда в одном направлении", — резюмирует Джакко ван Лун.

Напоминаем, что ученые рассказали, что произойдет с телом человека после смерти в космосе.